Case vacanza e paura di un nuovo lockdown: i lombardi riscoprono laghi e valli per l’estate

A giugno iniziato, malgrado la riapertura dei confini regionali, i lombardi sono ancora nel dubbio. Cosa accadrà nelle prossime settimane? Il Covid è veramente alle nostre spalle? Difficile trascorrere un’estate di svago, soprattutto se si vuole andare lontano. A confermare questo sospetto sono i dati delle ricerche per case vacanza su Casa.it.

Case vacanza e paura di un nuovo lockdown

I lombardi cambiano prospettive per le vacanze 2020. I timori per un nuovo lockdown o per l’impossibilità di raggiungere mete turistiche sull’intero territorio nazionale spingono i lombardi a ricercare soluzioni all’interno dei confini regionali. I dati rilevati da Casa.it (periodo Covid 1 marzo 2020 – 20 maggio 2020 confronto con stesso periodo dell’anno precedente) mostrano, rispetto allo scorso anno, un incremento nelle ricerche di case in affitto nelle zone ad attrattività turistica della Lombardia.

A farla da padroni sono i laghi e le valli: Valtellina +234%, Valcamonica +141%, Lago d’Iseo +23%, Lago di Como +22%, Lago di Garda +4%.

Nonostante da oggi sia possibile spostarsi tra regioni, crescono i timori per nuove limitazioni. A dimostrarlo l’aumento, rispetto allo scorso anno, delle ricerche di case in affitto in comuni limitrofi ai laghi o comunque in zone adatte alle vacanze: Aprica + 925%, Arcisate +195%, Bormio +157%. E ancora: Cernobbio +71%, Como +60%, Desenzano del Garda + 19%, Eupilio +1952%, Grandola ed Uniti +6079%, Ponte di Legno +201%, Pisogne 1932%, Salò 19%, Schilpario 333%, Edolo +250%.

Numeri che disegnano una Lombardia che un po’ teme di spostarsi e che forse ha voglia di riscoprire anche le proprie bellezze. Quello che appare ovvio è che gli italiani abbiano poca intenzione di andare in albergo. Cresce infatti in tutta Italia la ricerca di case in affitto con giardino, che segna un +22%, mentre nel solo Comune di Milano si registra un +390% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Seguono Lodi con +150%, Varese +67% e Brescia con +40%. Anche le ricerche di case con terrazzo in Lombardia segnano un +28% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso.