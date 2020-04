Cassa integrazione: dalle 17 è possibile presentare le domande

Dalle 17 di oggi, mercoledì 1 aprile 2020, sarà possibile presentare le domande di Cassa integrazione in deroga a seguito dell’emergenza Covid-19. Lo ha reso noto Regione Lombardia.

I datori di lavoro anche mediante i loro consulenti delegati possono presentare la domanda collegandosi al sito: http://gefo.servizirl.it/ dgformazione .

Le domande devono essere presentate esclusivamente alla Regione Lombardia e non all’INPS. Per interventi di assistenza tecnica o informazioni in ordine all’uso della procedura on line rivolgersi ad assistenzaweb@regione. lombardia.it o contattare il numero verde 800.131.151. Per informazioni e chiarimenti è possibile consultare il sito istituzionale www.regione.lombardia.it e/o scrivere alla casella CIGD-COVID19@Regione. Lombardia.it

Ai sensi del decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 le Regioni possono riconoscere il trattamento di cassa integrazione in deroga con riferimento a tutti i datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, ed esclusi i datori di lavoro domestico, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro, e per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro.