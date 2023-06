Si rinnova la collaborazione tra Colombo Industrie Tessili, storica azienda tessile di Fino Mornasco, con l'Accademia del Lusso, la scuola di alta formazione del comparto fashion e luxury, in occasione del fashion show STAR+T che si è tenuto a Milano, il 31 maggio, presso l’ex Palazzo del Ghiaccio, storico edificio liberty in Via Giovanni Battista Piranesi14.

Colombo Industrie Tessili e Accademia del Lusso: si rinnova la collaborazione

Il fashion show dedicato al mondo dello sportswear raccontato nelle sue diverse declinazioni, anche quelle più trendy, ricercate e sostenibili ha visto sfilare in passerella capi ricchi di stile e versatili: materiali tecnici e linee morbide hanno definito look casual e chic, dall’anima slow grazie a elementi recuperati e trasformati, tessuti deadstock certificati e operazioni di upcycling rispettose dell'ambiente, il tutto volto a definire un'operazione virtuosa che riduce i rifiuti tessili.

Una forte impronta “green” che non poteva che essere condivisa dall’azienda comasca. Colombo Industrie Tessili, partner esclusivo per la fornitura dei tessuti di tutte le creazioni della sfilata, da molti anni supporta i giovani talenti, vero futuro della moda italiana, e per quest’anno ha voluto che tutti gli studenti avessero la possibilità di lavorare con materiali di altissimo livello, esclusivamente Made in Italy.

Il commento del presidente Stefano Colombo

"Siamo molto contenti di questa nuova collaborazione con Accademia del Lusso con la quale, nel corso degli ultimi anni, abbiamo trovato numerosi punti di contatto. La nostra volontà è quella di supportare la creatività dei giovani designer e per questa edizione abbiamo voluto consegnare alla Scuola più di 500 metri di tessuto per andare a coprire la richiesta di oltre 60 lavori. Avendo a disposizione tre brand, con una gamma che va dagli jacquard ai tessuti tecnici passando per i jersey, siamo stati in grado di soddisfare tutte le esigenze degli studenti, seguendo il loro mood e le loro richieste in ambito tecnico e creativo".