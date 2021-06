Colombo Industrie Tessili riscopre la propria storia e svela il suo archivio digitalizzato

Colombo Industrie Tessili, azienda storica fondata nel 1962 a Fino Mornasco, è riuscita nel corso del tempo a dare vita a quel binomio di tradizione ed innovazione che meglio di ogni altro descrive il suo DNA più profondo. Un esempio concreto è l’Archivio storico dell’azienda comasca, un percorso ideale nella storia del costume e della società degli ultimi sessant’anni.

Un lavoro lungo e complesso ha portato Colombo Industrie Tessili a realizzare una catalogazione trasversale dei tessuti rispetto alle collezioni che coprono diversi decenni, creando così una testimonianza concreta della sua storia e un laboratorio di ricerca e studio per clienti e addetti al settore. Il pezzo forte dell’operazione è stato sicuramente la digitalizzazione seguita alla catalogazione dei tessuti: i tessuti fisicamente sono stati fotografati, codificati e caricati su una apposita piattaforma per rendere più veloce ogni processo di ricerca che può essere condotta secondo i parametri di tipologia di tessuto o secondo parametri visivi. In questo modo è possibile moltiplicare le risposte a richieste, anche complesse, di disegni, varianti e combinazioni cromatiche.

Stefano e Massimo Colombo, rispettivamente Presidente e Ad dell’azienda commentano: “Portare alla luce il nostro archivio è per noi motivo di grande orgoglio in quanto testimonia la nostra lunga storia nel Made in Italy. Colombo Industrie Tessili è anche e soprattutto un’azienda che guarda costantemente al futuro e per tale motivo abbiamo puntato su un approccio fisico e digitale, che ci consente di raggiungere i nostri clienti nazionali ed internazionali in ogni momento. Siamo una realtà duttile e dinamica sempre pronta ad introdurre innovazioni importanti per facilitare le relazioni con i nostri partner. La nostra clientela chiede ogni giorno risposte immediate alle sue necessità creative e il nostro archivio è lo spazio perfetto in cui non solo emerge il DNA delle nostre collezioni ma dove fare ricerca insieme all’ufficio stile di Colombo Industrie Tessili e sviluppare una partnership con l’azienda basata su una fiducia reciproca e uno scambio di idee".