Comuni e Regione insieme contro l'aumento dei prezzi

Il Presidente di Regione Lombardia ha risposto positivamente all’invito di Anci Lombardia per attivare un coordinamento a livello regionale sul tema emergenza energetica. Nei prossimi giorni verrà avviato un confronto preliminare con l'Assessore agli Enti Locali, Montagna e Piccoli Comuni per la condivisione e l’attivazione di una agenda di lavoro e delle possibili iniziative da attuare per contrastare l'aumento dei prezzi.

Così il Presidente di Anci Lombardia Mauro Guerra in merito al tavolo di coordinamento regionale sull'emergenza energetica e l'aumento dei prezzi che verrà avviato nei prossimi giorni:

Enti locali, famiglie e imprese si trovano di fronte a uno scenario inedito, con un’emergenza che intreccia quella climatica e del sistema delle relazioni internazionali e che, se non governata con urgenza, reca con sé conseguenze drammatiche sulla tenuta del tessuto economico e sociale.

"E' per tali ragioni che, mentre seguiamo con ogni contributo possibile il lavoro che spetta al Governo e al Parlamento, come avvenuto nelle altre gravi situazioni di crisi di questi anni, in un momento come quello attuale a nome dei Comuni lombardi, abbiamo chiesto a Regione Lombardia di valutare i modi per rafforzare un coordinamento stabile tra Regione, Province, Comuni, mondo imprenditoriale, parti sociali e terzo settore per monitorare l’andamento della situazione in divenire, poter fornire delle linee guida generali che possano essere applicate uniformemente sui territori e avanzare ai diversi livelli istituzionali proposte e contributi che possano mitigare l’impatto dell’aumento dei costi su famiglie, imprese ed istituzioni locali, promuovendo anche condizioni avanzate sul fronte del risparmio e della produzione energetica".