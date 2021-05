Confcommercio Como lancia il nuovo sito. Monetti: “Un grande percorso di trasformazione per aiutare gli associati”

Acquistare corsi di formazione, iscriversi a webinar, rinnovare la propria quota associativa, scaricare documenti personali caricati in un’area riservata, accedere a tutti i servizi digitali compilando semplici form, accedere ad una bacheca cerco/offro lavoro costantemente aggiornata sono solo alcune delle funzionalità del nuovo sito di Confcommercio Como.

Confcommercio Como lancia il nuovo sito

“Non presentiamo solo un nuovo sito ma un percorso di digitalizzazione e trasformazione che in Confcommercio è stato avviato già da tempo ma il lockdown ha accelerato questo processo – ha spiegato il direttore generale Graziano Monetti – Con il lockdown sono emersi anche i vantaggi della digitalizzazione e ci siamo messi in gioco per ristrutturare completamente il nostro sito. Non solo un cambio di immagine a livello grafico ma un importante lavoro di analisi sui servizi da fornire. Noi ora siamo in grado di dare molti strumenti in formato digitale agli associati; anche se sono sempre i benvenuti nelle nostre sedi, non sono obbligati a venire da noi per i servizi di cui hanno bisogno”.

Non mancano l’e-commerce, i servizi digitali, la formazione. Inoltre è stato fatto un grande lavoro sull’area riservata: ogni associato trova un vero e proprio cruscotto di gestione e può controllare tutto il proprio rapporto associativo: può chiedere un check up energetico con le bollette, ma anche accedere alla bacheca lavoro per trovare collaboratori o mettere inserzioni.

“Abbiamo voluto realizzare questo sito in un momento molto difficile per i nostri Associati – continua il direttore Graziano Monetti – gli uffici sono a disposizione delle imprese tutti i giorni e offrono una consulenza tempestiva e puntuale ma avere un portale aggiornato che ti offre mille opportunità e che puoi sfruttare comodamente da casa tua h24 è un grande vantaggio. Auspichiamo che i nostri Associati possano sfruttare a 360° queste nuove funzioni che ricordo essere tutte responsive anche su dispositivi mobile”.