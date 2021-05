Confcommercio Como omaggia gli associati storici: da Il Cafferino a A.gi.emme, tutti i premiati.

Ogni anno, da ormai 16 anni, gli Associati iscritti da oltre 20 anni all’Associazione vengono premiati per Fedeltà Associativa. “Abbiamo sempre organizzato una festa, un momento di condivisione, di strette di mano e di abbracci – afferma il direttore di Confcommercio Como Graziano Monetti – tutte cose che quest’anno, a causa della situazione di emergenza da Covid-19, erano impossibili da realizzare ma non ci siamo fermati. Anzi era proprio quest’anno che gli Associati che maggiormente credono nell’Associazione andavano premiati e festeggiati. Era proprio quest’anno che volevamo dire loro grazie per credere ogni giorno, da oltre 20 anni, alla nostra Confcommercio Como”.

E così, è stato organizzato un evento in videoconferenza. Presente anche il presidente nazionale di Confcommercio Imprese per l’Italia Carlo Sangalli che ha voluto portare il suo saluto e soprattutto il suo messaggio di forza alle imprese che hanno vissuto e stanno ancora vivendo uno dei momenti più difficili.

“Fare buona impresa, oggi più che mai, – sottolinea il presidente Sangalli – significa prendersi in carico la responsabilità di allargare l’orizzonte del proprio successo, guardando al proprio ruolo, alla propria funzione, alla propria responsabilità in modo più complessivo. Si rimane infatti più di 20 anni in un’associazione non solo perché è utile. L’efficienza è infatti necessaria, ma non è sufficiente e, se è solo l’opportunità a guidare la scelta, la discontinuità è inevitabile. Quando si rimane insieme così a lungo le motivazioni profonde vanno cercate nel senso di appartenenza e nella convinzione che stare insieme allarghi la strada del futuro di tutti. In una parola, la nostra ragione ultima è sempre nel cuore. E proprio queste imprese sono il “cuore” della Confcommercio”.

Ai premiati è stata consegnata prima dell’evento una targa che celebra la fedeltà Associativa, l’attestato e un box aperitivo con cui hanno potuto, seppur lontani, brindare tutti insieme. È stato trasmesso un video emozionale con tutte le foto storiche delle aziende premiate e con alcuni aneddoti che ciascuna attività ha vissuto in tutti questi anni.

“Nonostante l’evento sia stato organizzato su una piattaforma virtuale – conclude il presidente di Confcommercio Como Giovanni Ciceri – non sono mancate le emozioni e gli abbracci virtuali. Sono fermamente convinto che l’Associazione è forte perché forti sono i suoi Associati. Per noi è un orgoglio poter consegnare questo premio. Speriamo di tornare presto a festeggiare e ad organizzare tutti i nostri incontri in presenza fisica”.

Oltre ai soci iscritti da 20 anni e più, è stata consegnata una targa speciale alla pasticceria gelateria Luisita per il traguardo dei 100 anni di attività, all’Associato Negri Silvio prossimo alla pensione dopo oltre 50 anni di attività e alla prof.ssa Isa Botta dell’Enaip di Como per la proficua collaborazione con l’Associazione.

I premiati

Faveriooffice, Cadorago, iscritto da 21 anni

Ristorante da Candida, Campione d’Italia, iscritto da 21 anni

Essepi di Panegatti Stefano, Cantù, iscritto da 21 anni

Ro.ce snc di Robustelli Luca, Como, iscritto da 21 anni

Ottica Cizeta di Catozzo C. e R., Rovellasca, iscritto da 21 anni

Bar il Cafferino, Erba, iscritto da 26 anni

Pasticceria Grandi, Argegno, iscritto da 27 anni

Zonca Antonio, Faloppio, iscritto da 27 anni

Abitarecomo, Como, iscritto da 30 anni

Pescheria Frigerio, Erba, iscritto da 31 anni

Trattoria bar Bassone, Como, iscritto da 31 anni

Macelleria Quetti, Villaguardia, iscritto da 31 anni

Cipriani Antonio, Como, iscritto da 31 anni

Morgillo Vincenzo, Inverigo, iscritto da 33 anni

Camping Solarium, Domaso, iscritto da 36 anni

Harry’s bar, Cernobbio, iscritto da 36 anni

Sam gg srl, Como, iscritto da 36 anni

Grazia Abbigliamento, Figino Serenza, iscritto da 37 anni

Albergo Ristorante la Griglia, Argegno, iscritto da 37 anni

Ristorante Garbatona, Gravedona, iscritto da 40 anni

Gerosa Design, Como, iscritto da 41 anni

Fidicomtur, Como, iscritto da 42 anni

Negri Silvio, Lanzo d’Intelvi, iscritto da 45 anni

A.gi.emme di Adriano Monti srl, Como, iscritto da 46 anni

Hotel Ristorante Aurora, Lezzeno, iscritto da 46 anni

Bar Meroni di Paolo Fumagalli, Como, iscritto da 50 anni

Profumeria Donnini, Como, iscritto da 53 anni

Carlo Andermarck, Como, iscritto da 60 anni