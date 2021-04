Ieri, lunedì 19 aprile 2021, i vertici della Mazzergrip GD, azienda che ha sedi a Ponte Lambro e a Mozzate, hanno comunicato la volontà di avviare la procedura di liquidazione per la società. Per questo oggi, i dipendenti delle due sedi, insieme alle rappresentanze sindacali, hanno proclamato otto ore di sciopero e stanno dando vita a un presidio di protesta per difendere i loro diritti.

Crisi Mazzergrip oggi lavoratori in sciopero

Sul tema è intervenuto anche il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Raffaele Erba.