Crisi Pozzoli oggi audizione al Pirellone. Gigi Ponti (Pd): “Entro fine aprile si saprà se ci sarà un compratore”

Si è tenuta oggi l’audizione in Commissione sulla crisi Pozzoli che ha investito 18 centri commerciali della Regione. Come è noto, la vicenda riguarda 18 punti vendita, tutti in Lombardia, e vede il coinvolgimento di 185 dipendenti, di cui una cinquantina in provincia di Como nei punti vendita di Erba, Carugo, Mariano Comense, Cantù e Vertemate.

Crisi Pozzoli, chiusure in corso

Dodici chiusure su 18 punti vendita e altre in previsione da qui ai prossimi mesi. Gli ultimi, Desio e Vertemate. E’ quanto si apprende dopo l’audizione in Commissione Attività produttive di Regione Lombardia sulla crisi Pozzoli, in cui sono intervenute la proprietà e le sigle sindacali. In ballo c’è il lavoro di 185 persone, comprese per la provincia di Varese quelle impiegate nel punto vendita di Tradate che ha chiuso i battenti a fine 2019 “per ristrutturazione” ma che, a questo punto, non riaprirà. Tempo fino aprile per la proprietà per trovare un compratore. Dopo non resterà che dichiarare il fallimento.

“Trattative in corso”

Una speranza c’è, ed è quella che la trattativa in corso per la vendita vada a buon fine e nel frattempo si attiverà il percorso per la cassa integrazione.