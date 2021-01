Da pochi giorni ha aperto a Cantù, in via degli Arconi, una Iad – impresa alimentare domestica – che si chiama “Cucina, casa e amore”. Ancora poco conosciuta come tipologia di impresa, è la prima nel canturino e si occupa della produzione di pasticceria fresca e secca, dalla pasta fresca e ripiena ai piccoli e grandi lievitati nei locali domestici.

“Cucina, casa e amore”: a Cantù è nata la prima impresa alimentare domestica

Protagonista di questa nuova avventura professionale è Lara Frosini, 28 anni, con genitori toscani dai quali ha ereditato la passione per la buona cucina. “Tutto è iniziato nel periodo della pandemia di Covid – ha raccontato la giovane pasticcera – Personalmente ho sempre amato la buona cucina, mi è sempre piaciuto preparare dolci e altri prodotti, ma prima di avviare la mia attività ho lavorato nel campo amministrativo. Poi durante il lockdown, chiusi in casa, ho iniziato a dedicarmi sempre di più alla preparazione dei dolci, studiando e documentandomi, con il mio compagno che faceva da assaggiatore. Da qui è nato il mio sogno, fatto di passione per la cucina”.

Tutti i prodotti sono fatti su ordinazione, vale a dire su misura per il cliente. Possono quindi essere ritirati direttamente in via degli Arconi oppure ricapitati a domicilio. L’attività è raggiungibile attraverso la pagina Facebook e quella Instagram.

