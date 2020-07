Dal negozio all’online: Lema inaugura un nuovo sito e il canale di vendita online

Lema, azienda nata nel cuore della Brianza negli anni Trenta, annuncia la messa on line del nuovo sito, completamente rinnovato nella veste grafica e nell’architettura. Alla base del progetto, un nuovo approccio omnicanale che mira all’integrazione tra online e rete distributiva, dal sito al rivenditore specializzato Lema. Oltre al nuovo sito istituzionale, la grande novità è rappresentata dal lancio della piattaforma commerciale, vetrina digitale semplice ed intuitiva, fruibile da qualsiasi dispositivo che propone un’ampia selezione delle proposte a catalogo, con arredi freestanding, complementi, sedute e imbottiti. Un passaggio rilevante nella strategia distributiva di Lema, oggi tra i maggiori player dell’arredo italiano nel mondo.

Dal negozio all’online: Lema inaugura un nuovo sito

Ancora più esperienziale e coinvolgente, il nuovo sito a tecnologia responsive www.lemamobili.com con l’apertura del canale di vendita online si presenta come spazio di relazione, scoperta e interazione tra il brand e i suoi pubblici: architetti, interior design, rivenditori ma anche consumatori ed appassionati che da oggi con un semplice click potranno acquistare direttamente una selezione delle proposte del catalogo Lema Casa. Il nuovo sito e la nuova piattaforma di vendita online rappresentano infatti un’inedita espressione dell’approccio sartoriale tipico del DNA di Lema che offre un’esperienza personalizzata sempre coerente su tutti i canali aziendali dove l’utente, il cliente professionale e privato, resta il centro di riferimento.

La vendita online

La qualità e personalizzazione del servizio si riflette anche nella vendita online dove ai clienti è offerto il supporto della configurazione guidata nella scelta del prodotto, delle finiture e dei rivestimenti, con il plus di poter visitare il rivenditore più vicino per una consulenza ancora più diretta e personalizzata. Il nuovo canale di vendita online non esclude infatti ma anzi affianca e arricchisce la distribuzione retail, mono e multimarca, in un fluido rapporto di integrazione. Per quanto riguarda la gestione degli ordini per Italia, sono gli stessi rivenditori, che aderiscono al progetto, a gestire l’ultimo miglio di consegna, offrendo su richiesta anche il montaggio e l’assistenza post-vendita al cliente finale che può anche decidere di ritirare direttamente il prodotto ordinato in negozio. All’estero, dove il servizio partirà prossimamente, la spedizione sarà invece gestita da partner specializzati sempre offrendo al cliente tre diverse opzioni: consegna piano strada, consegna e montaggio oppure ritiro presso i flagship store Lema o gli altri punti vendita ai quali sarà demandata anche la gestione dell’assistenza post-vendita.

Un nuovo modo di descrivere l’attitudine al dialogo di Lema. Un concetto articolato, inteso non solo come il modo in cui Lema comunica e interagisce con i suoi pubblici di riferimento, attori co-protagonisti al centro dello storytelling ma anche espressione della sua filosofia progettuale. L’idea di dialogo traccia infatti per Lema un’idea di casa come spazio privilegiato delle relazioni e della condivisione e al contempo descrive l’incontro di forme e materiali, estetica e funzione e la capacità aziendale di unire differenti firme progettuali in una collezione armonica di arredi pensati per adattarsi a stili di vita personali, in ogni casa in tutto il mondo. Una filosofia che ha portato anche alla definizione del nuovo claim “The Art of Dialogue”.

Il tema del dialogo ha anche guidato lo sviluppo del nuovo sito www.lemamobili.com, articolato progetto a sei mani. A supportare Lema due partner consolidati come GraphX, la divisione grafica di Lissoni & Partners che ha sviluppato il concept stilistico e Furnichannel, nota web agency Italiana dedicata al mondo dell’Home&Design che ha gestito lo sviluppo della piattaforma.

Contenuti rinnovati

Dal punto di vista dei contenuti, la home page si presenta totalmente rinnovata. A caratterizzarla il grande banner di apertura dedicato ogni mese ad un tema specifico: fiere, progetti, prodotti. Sotto altri tre fast link, un sofisticato trittico dal taglio editoriale, sempre a rotazione periodica che portano ad altre notizie e sezioni specifiche. D’impatto anche il racconto delle collezioni con uno spazio dedicato ogni mese ad un prodotto specifico e le ispirazioni stilistiche della sezione Shop by Look. Una vetrina legata alla piattaforma di vendita digitale che propone attraverso raffinati scatti ambientati una selezione di prodotti ispirati a mood e stili ogni volta diversi.

Nella sezione Prodotti, le collezioni suddivise in categorie merceologiche, restano indiscusse protagoniste: ambientazioni lifestyle a tutto schermo e foto still-life permettono di apprezzare ogni minimo dettaglio cui l’azienda dedica da sempre la massima cura. Schede tecniche, contenuti multimediali, disegni tecnici 2D/3D liberamente scaricabili come il catalogo oltre all’abaco delle finiture completano la presentazione. Più ricchi anche il racconto dell’azienda con sezioni dedicate raggiungibili direttamente dalla home page e lo spazio dedicato a Lema Contract, altra anima del Gruppo, dove sono presentate le più importanti realizzazioni curate in tutto il mondo.

(Pubbliredazionale)