Debutta da AutoTorino la nuova Mercedes-Benz EQB: 100% elettrica, versatile e a misura di famiglie

test drive

E' possibile provarla presso il concessionario di Luisago.

Autotorino lancia a Como una nuova frontiera per la mobilità elettrica, presentando il primo SUV puramente elettrico capace di ospitare fino a 7 passeggeri di Mercedes-EQ: Nuova EQB.

Studiata per soddisfare le esigenze di trasporto più disparate, anche nel tempo libero e soprattutto per famiglie numerose, EQB si distingue immediatamente dal resto delle vetture elettriche presenti sul mercato. Una differenza che può essere già provata anche in test-drive presso la concessionaria ufficiale di Luisago. Inoltre, un ampio vano di carico e il sistema multimediale MBUX affermano la Nuova EQB come un modello unico sul mercato.

Spazi generosi e versatili in stile EQ

EQB esprime i più recenti ed avanzati contenuti stilistici delle gamme Mercedes-Benz e Mercedes-EQ: della EQA condivide l’avanzata tecnologia di trazione e della GLB la versatile impostazione. Altri tratti identificativi sono la silhouette sinuosa e gli elementi d’avanguardia: immancabile il Black Panel con Stella centrale tipica del marchio EQ e la fascia luminosa anteriore e posteriore che garantisce un’elevata riconoscibilità di giorno e di notte. Dalla sorella GLB ritroviamo il passo lungo (2.829 millimetri) e l’abitacolo spazioso e versatile con capacità di carico fino 1.710 kg. La vera novità? Nuova EQB può ospitare fino a sette persone: i due sedili della terza fila (a richiesta) possono accogliere persone con statura fino a 1,65 metri e anche seggiolini; una vera innovazione che fa di EQB il primo SUV elettrico per famiglie del marchio e del mercato.

Autonomia, piacere di guida e navigazione efficiente

EQB si presenta inizialmente con due modelli: EQB 300 4MATIC da 168 kW ed EQB 350 4MATIC da 215 kW. I consumi arrivano fino a 16,1 kWh/100, con una velocità massima limitata per entrambe di 163 km/h; l’autonomia, a norma WLPT, è pari a 419 chilometri. Mercedes-Benz ha comunicato che seguiranno altre versioni per soddisfare esigenze specifiche dei clienti, tra cui una che vanta un’autonomia particolarmente ampia.

A facilitare la gestione di EQB nella vita di tutti i giorni ci pensa anche la navigazione con Electric Intelligence di serie, che calcola il percorso più veloce per arrivare a destinazione sulla base di simulazioni costanti prendendo in considerazione le soste necessarie per la ricarica e altri fattori specifici.

Il sistema di assistenza ECO offre un recupero di energia ottimizzato in base alla situazione specifica e include nella sua strategia di efficienza, il rilevamento di segnali stradali e le informazioni trasmesse dai sensori della vettura: la guida previdente fa risparmiare i consumi e incrementa l’autonomia.