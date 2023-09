Dove fare la spesa: ecco la classifica del risparmio nei supermercati di Como

Dove conviene fare la spesa a Como? In quale supermercato il risparmio è maggiore contro il rincaro prezzi? A queste domande ha risposto Altroconsumo che, come sempre a inizio settembre, stila la classifica dei supermercati più economici e più cari d'Italia e nella ricerca è rientrata anche la città di Como.

In tutta Italia aumenti del 12%

Una domanda che diventa assai attuale e ripetuta soprattutto in un momento come quello che stiamo vivendo, con i prezzi saliti alle stelle un po' per tutto e il famoso "carrello della spesa" sempre più caro. Un dato certificato anche dall'indagine di Altroconsumo, secondo la quale rispetto a marzo 2022, in media nelle 35 catene analizzate i prezzi sono saliti del 12,6%.

Ciononostante le possibilità di spendere meno ci sono: fino a 3.455 euro all’anno di risparmio per famiglia facendo la spesa nel discount con i prodotti meno cari.

Quali sono i supermercati che hanno aumentato di più i prezzi

L’aumento dei prezzi del 12,6%, come detto, è una media: andando nello specifico delle tre tipologie, gli ipermercati hanno visto una crescita dell’11% (nel 2022, rispetto al 2021, era dello 0,9%), i supermercati del 12% (l’anno scorso + 2%). Ma, un po' a sorpresa, sono i discount gli attori della grande distribuzione che hanno segnato i rincari maggiori, di ben il 15% in media (era + 5,2 % nel 2022), con punte anche del 18%. Insomma, nei punti dove in tanti si sono rivolti per cercare di risparmiare qualcosa, i prezzi sono aumentati più che altrove.

Spesa mista: i supermercati più economici

Altroconsumo ha analizzato i supermercati di 67 città italiane, tra cui anche Como e dalla classifica emerge che l'Iper di Grandate e l'Iperal di Monte Olimpino risultano essere quelli con la spesa meno cara rispetto agli altri 9 supermercati analizzati.

(Clicca qui per scoprire quali sono i supermercati più economici e più cari città per città).

Tra iper e super visitati, la catena che permette di risparmiare di più per la “Spesa mista” (con prodotti di ogni tipo: più economici, della marca del distributore e di marca) è anche quest’anno Famila Superstore: ha ottenuto infatti indice 100 nella specifica classifica (questo punteggio indica la catena che nel periodo delle rilevazioni aveva i prezzi più bassi; se l’indice è 110, per esempio, significa che i prezzi erano del 10% più cari rispetto all’insegna più economica che ha, appunto, indice 100). Il Famila però, in provincia di Como, è presente solamente a Erba.

Quanto ai discount, invece, In’s Mercato conquista la vetta, tuttavia il market di via Magenta a Como non è stato preso in considerazione dalla ricerca di Altroconsumo.

Dove fare la spesa con i prodotti più economici

Nonostante i forti rincari di cui parlavamo in precedenza, però, i discount rappresentano ancora la scelta più economica in termini assoluti: occupano infatti i primi otto posti nella classifica della “Spesa con i prodotti più economici”. Aldi ed Eurospin (presenti entrambi a Cantù e Fino Mornasco) hanno perso la prima posizione raggiunta nel 2022 e conquistata quest'anno - anche per questo tipo di spesa - da In’s Mercato, anche se per poco.

Per i prodotti più economici, infatti, le differenze tra le insegne non sono così marcate. Anzi, sembra che i discount si siano allineati e che quindi ci sia meno possibilità di risparmiare tra una catena e l’altra rispetto a quando si fa una spesa mista.

Dove fare la spesa con i prodotti di marca

Se invece preferite affidarvi ai prodotti di marca, Esselunga Superstore è in testa alla classifica insieme a Famila Superstore (prima anche per questo carrello oltre che per la spesa mista).

In generale, però, anche per la spesa di marca non emergono grandi possibilità di risparmio tra un’insegna e l’altra: gli indici sono tutti molto vicini. L’unica insegna che si distacca molto è Carrefour Market che, con indice 109, è in fondo alla classifica.

Che prodotti scegliere per risparmiare

Dallo studio emerge che i prodotti più economici del discount e quelli con il marchio del distributore rappresentano il modo migliore per risparmiare e offrono spesso anche ottima qualità

Lo confermano i test di Altroconsumo:

"Abbiamo analizzato gli oltre 250 prodotti risultati migliori nelle stesse categorie rilevate per l'indagine supermercati: negli ultimi due anni il 33% dei miglior acquisto (qualità almeno buona e prezzo conveniente) erano del discount; il 70% dei prodotti sia migliore del test (qualità migliore) sia miglior acquisto era della marca del supermercato (private label). In alcuni casi ottimi i risultati anche per la sostenibilità (Miglior Scelta Green)".

Leggi l'articolo sul nostro portale nazionale per conoscere le differenze tra le città del Nord e del Sud Italia e la classifica globale dei punti vendita.