Drastica riduzione dello sconto benzina. Il Pd: “Ancora una volta colpiti i micro imprenditori”

Regione Lombardia ha annunciato attraverso un decreto la drastica riduzione dello sconto benzina per chi abita nelle zone di confine con la Svizzera. Un provvedimento che va a colpire pesantemente la provincia di Como.

Drastica riduzione dello sconto benzina

“E’ un errore clamoroso che in una situazione così critica, Regione Lombardia pensi a dimezzare le agevolazioni per gli automobilisti che vivono nei comuni di confine e che beneficiano di una riduzione sul rifornimento” affermano il consigliere regionale Angelo Orsenigo e il segretario dem Federico Broggi di fronte alla decisione del Pirellone resa nota ieri, 9 marzo 2020.

Cambiano in modo sostanziale gli sconti al momento del rifornimento per gli automobilisti. Da venerdì 13 marzo verrà imposto un calo drastico della riduzione che passerà per la fascia A da 23 centesimi, a 10. Per la fascia B si passerà da 15 a 2 centesimi, mentre verrà sospesa l’agevolazione per il gasolio.