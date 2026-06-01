ANCE Como e Intesa Sanpaolo, attraverso la Divisione Banca dei Territori guidata da Stefano Barrese, hanno siglato un accordo volto a supportare la transizione sostenibile delle imprese edili associate del territorio comasco. L’intesa è stata sottoscritta da Eugenio Rizzuti, Presidente di ANCE Como, e per Intesa Sanpaolo da Daniele Pastore, Direttore Regionale Lombardia Nord.

Edilizia sostenibile, siglato l’accordo tra ANCE Como e Intesa Sanpaolo

L’accordo rientra nelle iniziative di “Cantiere Impatto Sostenibile” (CIS) e si inserisce nel solco della collaborazione già avviata tra Intesa Sanpaolo e ANCE, estendendone i benefici e rafforzando l’impegno congiunto verso modelli di sviluppo improntati ai criteri ESG (ambientali, sociali e di governance).

Il protocollo CIS rappresenta un codice di condotta volontario che promuove comportamenti virtuosi da parte delle imprese nei principali ambiti della sostenibilità: tutela ambientale e decarbonizzazione, legalità e trasparenza, regolarità dei rapporti di lavoro, sicurezza nei cantieri e responsabilità sociale.

Grazie all’accordo, Intesa Sanpaolo mette a disposizione delle imprese associate ad ANCE Como che aderiranno al protocollo CIS strumenti concreti e soluzioni su misura per sostenere tutte le tipologie di investimenti aziendali in grado di generare un impatto ambientale positivo. In particolare, Intesa Sanpaolo riconosce una riduzione del 50% delle spese di istruttoria su tutte le tipologie di finanziamento a medio-lungo termine alle imprese clienti associate ad ANCE Como che avranno provveduto a determinare il proprio Score ESG tramite la piattaforma sviluppata dalla banca e presenteranno l’attestato di “Cantiere Impatto Sostenibile”, rilasciato dall’associazione.

Nell’ambito del sostegno al settore, Intesa Sanpaolo riserva alle imprese della filiera una nuova offerta che integra la misura governativa dell’iperammortamento con il finanziamento dell’investimento fino al 100% del suo valore, con condizioni agevolate in termini di prezzo e soluzioni dedicate come gli S-Loan Progetti Green, finanziamenti dedicati alla transizione ecologica delle imprese.

In linea con il quadro normativo europeo che prevede requisiti dedicati per gli edifici esistenti, Intesa Sanpaolo sostiene inoltre la riqualificazione energetica degli immobili non residenziali delle imprese associate con l’obiettivo di ridurre i costi energetici e preservare il valore degli immobili grazie alla nuova linea di finanziamento S-Loan per gli Edifici Green, che può essere abbinata al nuovo Conto Termico 3.0 con incentivi pubblici in conto capitale.

I commenti

“Si tratta di un accordo particolarmente importante per accompagnare le imprese del territorio in un percorso concreto di crescita sostenibile e competitiva – dichiara il Presidente di ANCE Como, Eugenio Rizzuti –. Il protocollo Cantiere Impatto Sostenibile rappresenta uno strumento capace di valorizzare qualità, innovazione, sicurezza e responsabilità sociale, offrendo alle imprese un modello operativo sempre più in linea con le richieste del mercato e con gli obiettivi europei in materia ESG. La collaborazione con Intesa Sanpaolo consente inoltre di mettere a disposizione delle imprese associate strumenti finanziari concreti e condizioni vantaggiose per sostenere investimenti strategici per il futuro del comparto”.

Daniele Pastore, Direttore Regionale Lombardia Nord Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo, sottolinea: