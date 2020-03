Emergenza Covid, contributi per i buoni spesa: ecco le cifre Comune per Comune

Sabato sera, 28 marzo 2020, il presidente del consiglio dei Ministri Giuseppe Conte ha annunciato un fondo da 400milioni di euro per sostenere i Comuni (e quindi le famiglie) durante l’emergenza Covid 19. Ecco la ripartizione, Comune per Comune, dei contributi statali messi a disposizione.

Emergenza Covid, contributi ai Comuni

Come annunciato il Governo ha messo a disposizione dei Comuni, tramite un’ordinanza della Protezione Civile, 400milioni per i Comuni che devono essere utilizzati buoni spesa ed erogazione di generi alimentari di prima necessità da elargire alle famiglie in difficoltà economica. (QUI I DETTAGLI)

Come sono stati suddivisi questi soldi Comune per Comune? Da quanto spiega l’ordinanza sono stati due i criteri utilizzati. L’ 80% del totale (320milioni) sono stati ripartiti in base alla popolazione residente mentre il 20% restate (80milioni) è stato ripartito in base alla distanza tra il valore del reddito pro capite di ciascun comune e il valore medio nazionale, ponderata per la rispettiva popolazione. I valori reddituali comunali sono quelli relativi all’anno d’imposta 2017. Ad ogni modo a ciascun comune il contributo spettante non può essere inferiore a 600 euro. Inoltre, si è tenuto conto dei Comuni che soffrono da più tempo l’emergenza Covid 19, per i quali è stato stato raddoppiato il contributo.

Le famiglie bisognose a cui andranno destinati i contributi saranno individuate in ogni Comune dall’ufficio Servizi Sociali.

Alla Provincia di Como

Anche a ciascun Comune della Provincia di Como spetta un contributo per le famiglie bisognose. Nello specifico alla città capoluogo arriveranno 437.495,67 euro. A Cantù invece arriveranno 212.099,67 euro mentre a Mariano Comense 133.551,70 euro. Per la città di Erba sono stati stanziati 86.537,43 euro mentre a Olgiate Comasco andranno 72.790,60 euro.

Di seguito il dettaglio delle cifre di tutti i Comuni della Provincia di Como in ordine alfabetico.