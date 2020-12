Enerxenia lancia “Tutti Premiati”, la piattaforma per far incontrare aziende e famiglie

Al via la nuova iniziativa promossa da Acel Energie – con i suoi brand ACEL Energie, AEVV Energie ed Enerxenia – dal titolo “Tutti PreMIAti”.

L’iniziativa – che si inserisce nel Piano “Acel. Energie per il territorio” che sin dall’inizio della pandemia è stato messo a punto dall’azienda per dare il proprio contributo in qualità di punto di riferimento del territorio – intende creare un circolo virtuoso tra le 250mila famiglie clienti dell’azienda e le 7mila imprese BtoC (aziende commerciali, imprenditori e professionisti) clienti di Acel Energie che operano nelle provincie. “Tutti Premiati” è una piattaforma in cui le aziende che si riforniscono da Acel possono proporre le proprie offerte alle famiglie.

“La nostra è una società radicata sul territorio e che trova la sua essenza, anche commerciale, sul territorio – ha commentato Giovanni Priore, presidente Acel Energie – Non vendiamo solo gas o energia elettrica, portiamo un servizio sul territorio. Abbiamo un contatto diretto con i nostri utenti e cerchiamo di intercettare le richieste più importanti e le facciamo nostre anche con sponsorizzazioni culturali o sportive. Abbiamo ad esempio contribuito alla creazione di un fondo contro la povertà con Fondazione Cariplo. In quest’ottica di servizio si inserisce anche questa iniziativa, focalizzata a rilanciare l’attività degli esercizi commerciali che hanno subito un duro colpo a causa del Covid”.

“Non possiamo che partire dal contesto in cui siamo, che non ha precedenti nella storia, in cui commercianti e clienti faticano a incontrarsi per via delle restrizioni – ha spiegato Giovanni Perrone, amministratore delegato Acel Energie – Ci siamo sentiti in dovere di intraprendere un’iniziativa che nel nostro piccolo potesse aiutare la nostra comunità a uscire dalla crisi. La nostra cosa più preziosa sono i nostri clienti che si dividono in due categorie: le famiglie e le aziende. E allora abbiamo pensato di metterle in contatto, cercando di istaurare una connessione attraverso un’offerta o uno sconto su una piattaforma univoca. Questi vantaggi che vedrete sono gratuiti per aziende e famiglie, le spese sono a carico nostro”.

“La piattaforma è già attiva e abbiamo già avuto un buon riscontro dai primi clienti che l’hanno utilizzata – ha aggiunto Martin Ignacio Isolabella, direttore marketing Acel Energie – Lo step successivo è aprire l’ingaggio degli esercizi locali, per costituire la rete locale, con nostri clienti che vanno dal parrucchiere al meccanico”. Come conferma Perrone infatti “ci sono già diverse migliaia di famiglie iscritte”.