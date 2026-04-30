Dopo l’anteprima del Festival del Legno recentemente ospitata a Milano durante la Design Week, che ha rappresentato un nuovo passaggio di apertura e dialogo in un contesto nazionale e internazionale, un nuovo passo nel percorso di crescita di Cantù Città del Mobile: i Comuni di Cantù e Como sottoscriveranno in occasione della riunione plenaria 2026 della Governance territoriale di Como Città Creativa UNESCO, giovedì 7 maggio, un Protocollo di Intesa di durata triennale (2026–2028) per lo sviluppo della collaborazione nell’ambito della strategia distrettuale della Lake Como Creativity Week, la “settimana creativa” promossa dal Comune di Como come Città Creativa UNESCO per l’Artigianato e l’Arte Popolare.

Festival del Legno: siglato protocollo tra Cantù e Como

Un accordo che, approvato dalle rispettive Giunte comunali nei giorni scorsi, formalizza una sinergia già avviata in forma sperimentale nel 2025 e progressivamente consolidata nei primi mesi del 2026, con il duplice obiettivo di rafforzare il posizionamento del Festival del Legno anche oltre i confini cittadini e di supportare lo sviluppo della strategia della “Settimana della creatività”.

Il Protocollo nasce quindi dalla volontà di implementare ulteriormente la collaborazione già avviata, dando forma a una visione di sistema condivisa tra Cantù e Como, orientata alla valorizzazione integrata delle eccellenze culturali, produttive e identitarie del territorio. L’obiettivo è quello di costruire una piattaforma strutturata, nella quale ciascun soggetto mantenga la propria autonomia e riconoscibilità, contribuendo al tempo stesso a una narrazione condivisa e coerente del distretto della cultura del “saper fare”. In questo contesto, il Festival del Legno si inserisce come uno degli elementi centrali del progetto, contribuendo a rafforzare il ruolo di Cantù all’interno del sistema territoriale.

Un accordo per il futuro del design

“Con questo protocollo compiamo un passaggio importante nel percorso di crescita del Festival del Legno. A partire dalla passata edizione, abbiamo lavorato per rafforzare il posizionamento della rassegna, portandola oltre i confini di Cantù, aprendola a contesti e relazioni nuove, come dimostrano le recenti esperienze e le collaborazioni avviate. In questa direzione si inserisce anche l’intesa con Como, che ci permette di costruire una visione sempre più ampia e condivisa, capace di valorizzare il sistema territoriale nel suo insieme. Credo che il futuro del Festival passi da qui: dalla capacità di fare rete, di sviluppare collaborazioni e di inserirsi in circuiti ampi, consolidando un’identità riconoscibile e mantenendo saldo il legame con il territorio e con il suo saper fare”, l’assessore alle Attività Economiche, Isabella Girgi.

Il Protocollo, alla cui firma si è giunti anche grazie alla preziosa collaborazione della Camera di Commercio Como-Lecco, prevede inoltre un coordinamento stabile tra le due manifestazioni, rafforzando la continuità e la riconoscibilità della programmazione territoriale. Tra i principali ambiti di collaborazione: – integrazione dei calendari degli eventi; – sviluppo di progettualità culturali e turistiche condivise; – sviluppo di itinerari tematici (tessile, legno, design, artigianato); – attivazione di un tavolo tecnico congiunto. L’iniziativa si inserisce nel percorso di avvicinamento alla XIV edizione del Festival del Legno, in programma a Cantù dal 24 settembre al 4 ottobre 2026, che avrà come tema “Pezzi Unici”.