Diciannove nuovi giovani professionisti della logistica, di cui quasi tutti già inseriti in azienda. È questo il bilancio positivo per Cantù, dove si sono tenuti gli esami finali del corso ITS Industria 4.0 - Trasporti, Logistica e Supply Chain Management organizzato dalla Fondazione ITS Mobilità Sostenibile Uno dei principali motori economici del nostro territorio, la logistica, non può fare a meno dei giovani. Ecco perché Fondazione ITS Mobilità Sostenibile e l’Innovation Hub Como Next hanno dato vita nel 2019 al corso con sede a Cantù. Molte aziende locali hanno aderito agli stage ed hanno assunto in questi anni gli studenti diplomati; parliamo di realtà come Rodacciai, Sonoco Alcore Demolli, Fumagalli Industrie Alimentari, Porro, Agrati, Basf, Colombo Industrie Tessili, Furia Cuscini, Mantero Seta, Lechler, BLM Group.

Fondazione ITS Mobilità Sostenibile: "Formati 19 nuovi giovani professionisti della logistica"

“Il nostro territorio è uno uno dei motori economici principali d’Italia e d’Europa nel settore Trasporti e Logistica - spiega Gigliola Pezzotta, direttrice di Fondazione Mobilità Sostenibile - Formare Tecnici Specializzati di alto livello significa portare valore e innovazione alle aziende e al nostro territorio. Il corso di Cantù è stato un successo con 19 nuovi giovani talenti che porteranno valore alle aziende del settore. 19 diplomati di cui quasi tutti con un lavoro in azienda: il modello formativo ITS si riconferma una via di accesso privilegiata al mondo del lavoro”.

Il percorso post-diploma ITS è un’alternativa all’Università, che consente una specializzazione elevata e fornisce gli strumenti per l’ingresso nel mondo del lavoro anche grazie all’esperienza dello stage in azienda. Il percorso, biennale, ha un’impostazione molto pratica: le ore di tirocinio ammontano ad almeno il 40% del totale e i docenti sono professionisti ed esperti provenienti dal mondo delle aziende. Il corso ITS che si è tenuto a Cantù forma le figure professionali di Tecnici Superiori Trasporti-Logistica Supply Chain Management, professionisti che si inseriscono nelle funzioni strategiche della catena di distribuzione (supply chain) della filiera produttiva. La nuova edizione del corso Industria 4.0 – Trasporti, Logistica e Supply Chain Management è in partenza a ottobre 2022 e ci sono ancora alcuni Pagina 1 di 2 posti disponibili: per informazioni è possibile scrivere a cantu@itsmobilitasostenibile.it, consultare il sito www.itsmobilitasostenibile.it oppure telefonare al numero 3209582964.

Sono in programma open day e selezioni. Fondazione ITS Mobilità Sostenibile è l’Istituto Tecnico Superiore specializzato in formazione di professionisti nella logistica e mobilità. Con le sue 3 sedi a Cantù, Bergamo, Melzo supporta i giovani talenti nel loro percorso professionalizzante creando opportunità educative e lavorative insieme a una rete di Aziende sul territorio e all’estero.