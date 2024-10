Fondi Pnrr per le mense scolastiche: 975mila euro per la città

Sono 974.400 euro i fondi del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza aggiudicati dal Comune di Cantù, destinati alla realizzazione di spazi per le mense scolastiche.

Quattro mense scolastiche, altrettanti progetti

Su 5 progetti presentati dal Comune per la realizzazione e l’ampliamento delle mense scolastiche nelle scuole primarie di primo grado cittadine, 4 sono stati ammessi a finanziamento, con l’obiettivo di migliorare e rendere maggiormente performanti i servizi e gli spazi destinati al primo ciclo di istruzione nell’ambito dell’Avviso Pubblico per il potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.2 Piano di estensione del tempo pieno e mense, finanziato dall’Unione Europea -Next Generation EU.

“Fiero di questo finanziamento"

“Fiero di questo ennesimo importantissimo finanziamento PNRR per i nostri istituti scolastici. Finanziamento ottenuto da Cantù come unico Comune in tutta la provincia di Como e che ci darà la possibilità di investire ulteriormente nelle nostre scuole. Grazie a tutto il settore Lavori pubblici, in maniera particolare al dirigente, Fedele Mora, e a Elisa Molteni”, l’assessore ai Lavori pubblici, Maurizio Cattaneo.

I progetti nel dettaglio per le mense scolastiche

Il dettaglio dei progetti finanziati:

• Scuola primaria Bruno Munari, via De Gasperi: 336.000 euro finanziati per la

realizzazione di uno spazio mensa di 140 mq;

• Scuola primaria Fabio Degano, via San Giuseppe: 252.000 euro finanziati per la

realizzazione di una mensa di mq 105;

• Scuola Vittorio Bachelet, via Leopardi: 168.000 euro finanziati per la realizzazione di uno

spazio mensa di 70 mq;

• Scuola primaria di Fecchio, via per Alzate: 218.400 euro finanziati per l’ampliamento di

91 mq dell’attuale mensa.

Ad oggi, resta non finanziato il progetto di ristrutturazione della mensa scolastica presso la

scuola primaria di Mirabello.

Il risultato raggiunto consentirà di recuperare le aule attualmente adibite a mensa, frutto di un

passato riadattamento, ampliando così ulteriormente gli spazi a disposizione per le attività

didattiche. Le nuove strutture verranno in gran parte realizzate attraverso il recupero di aree

dismesse o inutilizzate, senza ridurre, in nessun caso, l’area verde dedicata al gioco dei piccoli

alunni, tutelando, così, l’equilibrio tra funzionalità e benessere.

Processo di ammodernamento degli edifici scolastici

Il risultato si inserisce in un più ampio processo di ammodernamento degli edifici scolastici, che ha visto il via con la passata amministrazione attraverso la messa a norma dei 19 plessi. Percorso che prosegue tutt’oggi, con opere di efficientamento energetico attraverso il relamping: di prossima realizzazione l’impianto di luci a led presso la Scuola Secondaria di primo grado Francesco Anzani, per un valore complessivo di 110 mila euro. Opere a cui si deve aggiungere la futura realizzazione di tre nuove strutture per accogliere i bambini nella fascia 0-3 anni. Cantù ha infatti recentemente ottenuto 1 milione e 240 mila euro da fondi Pnrr per la costruzione di due micronidi, a Fecchio e viale alla Madonna, e di un nido presso la scuola primaria di Mirabello, per un totale di 60 nuovi posti (costo complessivo dell’opera 1 milione e mezzo di euro: finanzianti con fondi Pnrr e, per la restante parte - pari a 300.000 euro- dal Comune di Cantù).

Le dichiarazioni del Municipio

“Questo successo testimonia l'impegno costante nel migliorare le infrastrutture scolastiche e garantire servizi di qualità ai nostri studenti. Investire nelle scuole significa investire nel futuro della comunità, e questo finanziamento permetterà di rafforzare l'obiettivo di mantenere aperti e funzionali tutti i plessi scolastici, offrendo spazi più adeguati per la crescita e il benessere dei ragazzi”, l’assessore all’Istruzione, Natalia Cattini.

Questi risultati rappresentano un passo avanti verso una scuola più moderna, efficiente e in linea con le necessità della comunità, sottolineando la costante attenzione dell’Amministrazione comunale verso il benessere dei suoi giovani cittadini.

“Siamo orgogliosi di questo importante risultato, che rappresenta una risposta concreta alle esigenze delle famiglie canturine. Un ulteriore passo nel percorso di riqualificazione delle nostre scuole, nella convinzione che investire in strutture scolastiche moderne non significa solo rispondere a bisogni immediati, ma costruire basi solide per il benessere e l’educazione delle nuove generazioni. Un ringraziamento va a tutti gli uffici comunali per il lavoro svolto con dedizione e competenza, perché è anche grazie a loro se oggi possiamo festeggiare questo successo” il sindaco, Alice Galbiati.