Fornitore offresi arredo&design: positivo bilancio della prima edizione

Soddisfazione per le oltre 100 aziende che hanno esposto.

Già arrivano le conferme per la prossima edizione

Una scommessa vinta la prima edizione di Fornitore Offresi Arredo& Design, andata in scena da giovedì, 19 gennaio, a ieri, sabato 21. Grande soddisfazione da parte degli organizzatori, ma soprattutto delle oltre 100 aziende che hanno esposto e che stanno già confermando la partecipazione alla prossima edizione, in programma a Lariofiere dal 18 al 20 gennaio 2024. Insomma, ha colto nel segno il nuovo salone BtoB di Lariofiere dedicato alla subfornitura e alle macchine per l’industria del mobile e del design.

Oltre 4mila operatori in visita al centro espositivo

Fornitore Offresi Arredo&Design è stata visitata da oltre 4mila operatori della filiera dell’arredo tra cui mobilieri, arredatori, architetti e designer; rappresentanti di aziende e studi professionali da tutto il territorio regionale, dal Veneto, dal distretto di Pesaro e dalla Svizzera. Significativa anche la presenza delle scuole professionali del territorio che ricoprono un ruolo fondamentale nella formazione e nell’orientamento dei giovani.

Gettate le basi per lo sviluppo di relazioni commerciali e di marketing

In un clima di grande apertura e positività, nei padiglioni di Lariofiere sono state gettate le basi per lo sviluppo di interessanti relazioni commerciali e di marketing tra gli operatori della filiera. Fornitore Offresi è stata anche l’occasione per dar voce e visibilità a un distretto - quello del mobile della Brianza – che, per qualità delle produzioni, capacità di innovare, sensibilità al bello e creatività è fra i più prestigiosi al mondo. Non sono mancate occasioni di confronto fra imprenditori e istituzioni, a partire da quella del convegno inaugurale, moderato dal vicedirettore esecutivo di Radio 24 Sebastiano Barisoni che ha saputo cogliere aspetti e dinamiche importanti all’interno del distretto. In particolare Barisoni ha evidenziato l’incoerenza tra l’altissima qualità della produzione in tutti gli ambiti della filiera territoriale e l’incapacità di comunicare questo valore sul mercato dove, ad esempio, non esiste un marchio che possa rendere riconoscibili le produzioni Made in Brianza. Un invito quindi a fare sistema, anche attraverso occasioni come la manifestazione di Lariofiere.

"Si è data concretezza a un progetto atteso da tempo"

“Voglio condividere il successo di questa prima edizione con tutti coloro i quali hanno creduto nella manifestazione e si sono da subito spesi per dare concretezza a un progetto da tempo atteso sul nostro territorio– spiega il presidente di Lariofiere, Fabio Dadati – Parlo in particolare delle Associazioni, Confartigianato Imprese Como, Confartigianato Imprese Lecco, Cna del Lario e della Brianza, Vero Legno, Api Lecco Sondrio, Cdo Como, Cdo Lecco e Sondrio, Confindustria Como, Confindustria Lecco e Sondrio che, grazie ai loro imprenditori sono stati fondamentali in tutte le fasi di sviluppo della manifestazione ma anche della Camera di Commercio Como-Lecco che non ha fatto mancare il suo prezioso sostegno. E’ un ottimo modo per aprire la stagione fieristica 2023, un anno particolarmente significativo per Lariofiere che lancerà importanti progetti e nuovi contenuti, grazie anche alla conclusione degli interventi strutturali sul quartiere”.