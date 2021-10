Garden Bedetti primo Weber Store in Italia

Per i quarant'anni di attività Garden Bedetti si è regalato una collaborazione esclusiva con Weber, leader nel settore barbecue, che consentirà al negozio di diventare il primo Weber Store ufficiale in Italia.

Garden Bedetti collabora con Weber-Stephen Products da sei anni e ieri, giovedì 14 ottobre 2021, nel tardo pomeriggio è andato in scena il coronamento di questa collaborazione, con un'apposita inaugurazione. I prodotti sono posti al piano superiore della nuova ala del negozio, dove è presente anche la Weber Academy per i corsi di BBQ.

Una bella novità di cui Paolo Bedetti, titolare insieme alla sorella Manuela, è estremamente soddisfatto.

"Abbiamo dedicato questo momento ai nostri invitati e ai clienti. In questi anni c'è sempre stata una buona sintonia tra noi e Weber, così hanno pensato a noi in un'ottica di espansione in Europa (ci sono già Weber Store in Austria, Germania, Spagna, ndr). Ora avremo il vantaggio di avere articoli più particolari ed edizioni a numero limitato".