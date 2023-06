Centinaia di giovani martedì mattina, 30 maggio 2023, hanno affollato i corridoi di ComoNext, l’innovation hub di Lomazzo che ha ospitato la quattordicesima edizione della Giornata dell’Innovazione organizzata dalla Camera di Commercio di Como e Lecco.

Giornata dell'Innovazione a ComoNext: vince un progetto per l'irrigazione dei campi

Si tratta di un’ormai consolidata iniziativa dell’Ente camerale volta a stimolare giovani e imprese sui temi dell’innovazione e della digitalizzazione. La Giornata è infatti l’evento conclusivo del "Premio Innovazione – Idea Impresa" che l’Ente camerale rivolge ogni anno alle scuole, attraverso un articolato percorso lungo l’intero anno scolastico che accompagna gli studenti a sviluppare in squadra la loro idea innovativa con incontri dedicati all’approfondimento del tema guida, alla fattibilità del progetto, alla comunicazione e al lavoro in team.

Quest’anno hanno partecipato dieci squadre provenienti da sette istituti di scuola secondaria superiore delle province di Como e di Lecco: ITIS Magistri Cumacini di Como, Enfapi di Erba, CFP Padri Somaschi di Como, Enaip di Como, Liceo Giuditta Pasta di Como, IIS Bachelet di Oggiono (Lecco) e IIS Jean Monnet di Mariano Comense.

Il tema di questa edizione era "il prendersi cura del futuro" partendo dai bisogni attuali. Il "prendersi cura" sarà infatti il valore chiave per lo sviluppo di qualsiasi modello di business del futuro. Non ci può essere business senza cura di tutti gli aspetti legati a organizzazione, sviluppo e diffusione di prodotti e servizi, attraverso l'impatto, o la misurazione dell'impatto che essi avranno, o hanno, su persone, cose e luoghi.

Le parole del presidente di ComoNext, Enrico Lironi

Il primo premio (3.000 euro per la squadra, 400 euro al docente tutor e 500 euro all'istituto di appartenenza) è stato aggiudicato alla squadra "The Martians" dell’ITIS Magistri Cumacini di Como con il progetto "Cropblock", un dispositivo modulare e scalabile che, attraverso dei sensori, monitora costantemente le condizioni del suolo e fornisce dati in tempo reale per la gestione dell’irrigazione di campi agricoli.

Tutti i premiati sul Giornale di Cantù, Erba e Olgiate da sabato 3 giugno 2023 in edicola

DA CELLULARE, SCARICA LA APP DEL GIORNALE PER SFOGLIARE L’EDIZIONE e da Pc clicca qui