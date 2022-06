Il gruppo Clerici Tessuto, azienda grandatese di riferimento nel segmento del tessile di alta gamma per abbigliamento, accessori ed arredo, si appresta a celebrare i propri 100 anni di attività, forte di un ottimo andamento nell’esercizio appena concluso. Il fatturato 2021 si è infatti attestato su oltre 51 milioni di euro, in crescita del 22% sull’esercizio precedente e con un importante ritorno all’utile dopo il difficile periodo

legato alla pandemia ed alle misure richieste per fronteggiare la stessa.

Grandate, Clerici Tessuto festeggia i 100 anni con una crescita del 22% del fatturato

“Siamo molto soddisfatti della capacità di ripresa dimostrata dall’azienda che si appresta a celebrare i propri 100 anni di attività con lo sguardo saldamente rivolto al futuro - dichiara Stefano Bernasconi, amministratore delegato di Clerici Tessuto - Già nel 2022 vorremmo tornare ai volumi precrisi, con un giro d’affari di circa 70 milioni di euro, tuttavia le nostre ambizioni e stime saranno condizionate dalla profonda incertezza dei mercati e delle conseguenze macroeconomiche del conflitto in essere”.

I vertici del Gruppo, con l’obiettivo di approfondire la collaborazione con la propria clientela di alta gamma e rendere i propri prodotti sempre più performanti, stanno continuando ad investire in ricerca e sviluppo, per finalizzare proposte capaci di rispondere contemporaneamente alle esigenze di sostenibilità, performance e estetica richieste dai clienti più esigenti.