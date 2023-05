Grande successo per l'apertura di TUTTOFOOD

Corsie gremite e vivaci scambi commerciali in diverse lingue hanno caratterizzato fin dalla prima giornata TUTTOFOOD 2023, la manifestazione italiana di riferimento per le filiere agroalimentari, che prosegue a fieramilano a Rho fino a giovedì prossimo, 11 maggio.

Il primo giorno di TUTTOFOOD

Una prima giornata nel segno dell’Italia che fa sistema e si candida a diventare modello di eccellenza da esportare in Europa e nel mondo, grazie alle sinergie tra sistema fieristico, istituzioni e attori economici, come sottolineato durante il convegno inaugurale.

Durante il convegno è stata ribadita l’alleanza strategica tra Fiera Milano e Fiere di Parma che getta le basi di una nuova, grande piattaforma internazionale saldamente radicata nel concetto italiano di qualità. E lo conferma l’importante indotto che TUTTOFOOD rappresenta per Milano e il suo territorio: l’ufficio studi di ConfCommercio lo stima in oltre 25 milioni di euro – dei quali 10,5 milioni da visitatori italiani e 14,6 esteri – con un incremento del 34% rispetto al 2021.

Un’affluenza tornata ai livelli delle edizioni più partecipate, premiando il grande impegno degli oltre 2.500 brand italiani ed esteri presenti a portare prodotti innovativi. Dalla mozzarella di bufala “nera” (al carbone attivo) alla pasta “nera” (a base di riso Venere), fino alla pasta a forma di esagono o il ragù vegano, dall’acqua – e i tè aromatizzati – in brick fino al panettone rosso, sono veramente tante le novità originali, creative e salutistiche pronte a trasformarsi in altrettante occasioni di business.

A completare l’offerta del percorso espositivo, anche un ricco palinsesto di oltre 150 appuntamenti, tra eventi firmati TUTTOFOOD e quelli degli espositori.

La premiazione dei Better Future Awards

In primo piano domani la proclamazione, alle 15 al Padiglione 3, dei vincitori della seconda edizione di Better Future Award. Si tratta del riconoscimento di TUTTOFOOD, in collaborazione con GDOweek e MarkUp, che promuove l’innovazione sostenibile delle aziende espositrici in termini di innovatività, etica e sostenibilità, e packaging. Tre vincitori per ogni categoria – Innovazione, Etica e Sostenibilità e Packaging – saranno selezionati dalle giurie specializzate fra oltre 50 candidature. I vincitori sono stati selezionati da tre giurie indipendenti, fra i primi 20 prodotti classificati per ogni categoria, esposti in manifestazione.

Gli appuntamenti di domani, 9 maggio

Di seguito gli altri appuntamenti in programma:

Alle ore 10 la degustazione di panettone dal titolo "È Natale tutto l’anno con i gusti dei territori italiani" (stand Fiasconaro, Pad. 3P, C-25-D28). Il celebre pasticcere siciliano celebra i 70 anni di attività rivisitando per TUTTOFOOD il Mannetto, il primo panettone realizzato dal Maestro Nicola Fiasconaro.

Sempre alle 10 "Dagli hotel nuove opportunità fuoricasa per il F&B" (Evolution Plaza, Pad. 4, Z10-Z02). Anche in Italia i ristoranti degli hotel stanno crescendo come canale per il settore. In questo convegno organizzato da APCI ne parlerà un ricco panel di esperti moderato da Sonia Re, DG APCI, e Stefano Pregel, Vertical Leader Manpower.

Poco più tardi, alle 10.30 la presentazione di Paste La Molisana "Dinamica come uno scatto in pista, buona come da tradizione" (stand La Molisana, Pad. 7, F01-G08). Cosa c’è di più rappresentativo del campione olimpico dei 100 m Marcel Jacobs per parlare di pasta? Sono entrambi dinamici, moderni e Made in Italy. Per andare alla scoperta di formati e grani.

Sempre alle 10.30 anche "Nuovi consumatori, nuovi modelli commerciali nel food" (Retail Plaza, Pad. 2, U25-Z32). Sostenbilità, benessere e lifestyle, italianità: i consumatori si stanno muovendo sempre di più su prodotti mirati e rilevanti per i propri nuovi bisogni. Armando Garosci, Direttore di Largo Consumo, dialoga con Aldi, Carrefour, Conad, DNV.

Alle 11.30 invece, "Antonino Cannavacciuolo special guest di Lollocaffè" (stand Lollocaffè, pad. 3, K17-L22). Lollocaffè, eccellenza napoletana nell’arte della torrefazione e ambasciatore dell’espresso di qualità in Italia e nel mondo, ospiterà il suo testimonial, lo Chef tre stelle Michelin ed icona della cucina italiana, Antonino Cannavacciuolo.

Sempre alle 11.30, con Franco Pepe, "Una “sbagliata” e una nuova top secret: le pizze di TUTTOFOOD" (stand Sorì, Pad. 4, F19-G22). Il noto maestro pizzaiolo presenterà la sua iconica Margherita sbagliata oltre a una nuova pizza, nata proprio in onore di TUTTOFOOD.

Ancora alle 11.30 anche Pietro Leemann con "Lo show cooking diventa plant-based" (stand Planted Foods AG, Pad. 2, R10). Lo Chef una stella Michelin presenta una ricetta con i prodotti Planted in chiave mediterranea. Un piatto 100% vegetale, che ha a cuore l’ambiente, la salute e il benessere animale.

In due parti, la prima alle 11.30 e poi la seconda alle 13.15, si dividerà invece "La pizza a ruota diventa bio e il ragù… stellato" (stand Casa Marrazzo, Pad. 7, V10). Alle 11.30 Il pluripremiato pizzaiolo napoletano Ciro Salvo presenta la sua famosa pizza a ruota di carro napoletana con il pelato bio. Alle 13.15 lo chef stellato Andrea Aprea preparerà razzo un ragù da servire con un tortello di ricotta di bufala.

Chiude la lista degli incontri delle 11.30 "Brand e insegne incontrano l’innovazione sostenibile" (Retail Plaza, Pad. 2, U25-Z32). Quattro tra i principali player della distribuzione italiana – Conad, Selex, Crai ed Esselunga – portano sul palco la loro esperienza, per un confronto fra modelli di business. Moderatore Cristina Lazzati Direttore Responsabile, Mark UP e Gdoweek.

Alle ore 12 e alle ore 14 si terrà la degustazione interattiva in realtà aumentata offerta dal Consorzio Aceto Balsamico di Modena: "Uno sguardo nel futuro dei prodotti della tradizione" (Pad. 7P, Stand C03). Un modo innovativo per scoprire uno dei prodotti più iconici della tradizione italiana, l’aceto balsamico di Modena. La degustazione interattiva è su prenotazione, contattare il consorzio per maggiori informazioni.

Un'altra degustazione, sempre prevista alle 12 è "Alla scoperta del famoso panettone Red Velvet" (Stand Don Giovannino, Pad. 1, N01-P10). Tra i tanti panettoni proposti da Don Giovannino, il più originale e particolare è sicuramente il Red Velvet rosso. Scopriamo insieme come è fatto e come viene proposto.

Sempre alle 12 anche "Nuove “confessioni” a Evolution Plaza" (Evolution Plaza, Pad. 4, Z10-Z02). Saliranno sul palco per rivelare il loro rapporto segreto col cibo Pasquale Arria, CEO Realize Network; Maddalena Fossati, Direttrice de La Cucina Italiana; Gesualdo Vercio, VP Programming Warner Bros Discovery.

Più tardi alle 12.30 si terrà invece l'incontro "Quali sono i cambiamenti e le trasformazioni nel Food Retail?" (Retail Plaza, Pad. 2, U25-Z32). Il nuovo comportamento dei consumatori e lo sviluppo delle nuove tecnologie accelera il cambiamento. Cosa ci dobbiamo aspettare? Ne parlano Coop e VéGé con l’esperto Massimo Visconti.

Alle 13.30, con Gianfranco Pascucci, "Pesce spada, un tesoro da salvare" (Taste Arena, Pad. 6, Stand L01). L’ambasciatore del Gusto porta la sua cucina con un ingrediente che gli sta particolarmente a cuore: il pesce spada. In risposta alle cotture troppo invasive che ne compromettono la delicatezza della sua carne.

Alle 14.30 "Trasformazioni, opportunità, apertura a capitali terzi" (Retail Plaza, Pad. 2, U25-Z32). Come cambia il settore del fuori casa? Tra i fattori di crescita: trasformazione digitale, il ruolo delle dark kitchen, lo sviluppo internazionale ed apertura a capitali terzi. Moderatore Cris Nulli, Founder Appetite for Disruption.

Alle 15.30 invece un'incontro tra metaverso e territorio, dal titolo: "Come sviluppare strategie nell’universo virtuale?" (Retail Plaza, Pad. 2, U25-Z32). Come cambia il Costumer journey? Come evolvono i touch point? In collaborazione con Retail Institute, ne parlano con primarie realtà Alberto Miraglia, Direttore Generale, Retail Institute Italy, e il docente del Politecnico Giuliano Noci.

Infine, alle 16.30, "Minestrata, risottata mantecata?" (Taste Arena, Pad. 6, Stand L01). Lo chef Ambasciatore del Gusto Peppe Guida accompagnerà gli spettatori in una masterclass show-cooking che si focalizzerà sulle 3 più famose tecniche di cottura della pasta secca.

QUI puoi trovare il programma completo con tutti gli eventi