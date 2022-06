Si è tenuta ieri sera, 15 giugno 2022, "Hangar 2022 | Don’t forget to CREATE", la 74° assemblea annuale dei Giovani Imprenditori di Confindustria Como.

I Giovani di Confindustria Como hanno scelto Paolo Bellocco presidente

Nella prima parte dell'assemblea è stato eletto Paolo Bellocco alla presidenza dei Giovani Imprenditori di Como per il biennio 2022 – 2024, che di diritto assume anche la carica di vicepresidente di Confindustria Como, insieme al nuovo Consiglio Direttivo. Paolo Bellocco, 38 anni, sposato con 3 figli, è laureato in Economia e Gestione Aziendale all’università Cattolica di Milano con Specialistica conseguita in International Business presso la Warsaw School of Economics (SGH). Dal 2010 è CEO di GDS Communication srl – Società Benefit di Como, l’azienda, fondata dal padre, attiva nel supporto tecnico alla formazione in ambito medicale. Negli anni GDS Communication Srl – Società Benefit ha ampliato il proprio ambito di attività diventando una agenzia di comunicazione ad alta vocazione tecnologica.

Paolo Bellocco, iscritto ai Giovani Imprenditori Como dal 2003, nel triennio 2019-2022 è stato Vicepresidente dei Giovani Imprenditori Como con delega al Comitato Nazionale. È componente del Gruppo Turismo e Cultura di Confindustria Como e partecipa alla cabina di regia sulla sostenibilità dell’Associazione.

“Sono onorato per la responsabilità che i colleghi mi hanno affidato – ha dichiarato Paolo Bellocco subito dopo l’elezione – e voglio ringraziarli uno per uno. Ma un ringraziamento speciale vorrei riservarlo a Luigi Passera per l’impegno che ha dedicato al gruppo nel suo mandato che ho avuto il piacere di affiancare raccogliendone il testimone. Insieme al nuovo consiglio direttivo ci siamo posti quattro obiettivi: aumentare la partecipazione concreta di tutti gli iscritti al gruppo giovani, continuare nel solco dell’integrazione con i senior nell’ottica di una partecipazione che non sia una quota per questioni anagrafiche ma per meriti, collaborare in modo sempre più fattivo con le altre associazioni nell’ambito della Città Creativa dell’UNESCO per costruire non tanto la Como che vorrei ma la Como che vogliamo, passando quindi dal condizionale al presente e, infine, rafforzare l’integrazione con i giovani imprenditori delle altre territoriali di Confindustria per creare sinergie e crescere insieme. In sintesi, un impegno ad ogni livello, partendo dal nostro interno, passando al più ampio ambito associativo, poi al territorio nel quale viviamo e infine ad un contesto ancora più ampio.”

Nella seconda parte dell'assemblea, aperta ai cittadini, è stata registrata ampia partecipazione al vero e proprio Hangar definito dal Presidente uscente Luigi Passera, che ha passato il testimone a Paolo Bellocco, come “l’opportunità che abbiamo, annualmente, come

giovani imprenditori di Confindustria Como di avere un contatto fisico con la città attraverso la quale raccontare chi siamo e cosa facciamo”. In totale si sono registrate oltre 200 presenze. Anche quest’anno gli idrovolanti sono stati spostati all’esterno per un pomeriggio lasciando spazio al dibattito pubblico che ha visto come protagonisti speaker di alto profilo, vere e proprie eccellenze nel loro campo da cui prendere spunto per non dimenticare di creare, come vuole il titolo dell’Assemblea: in una sorta di filo conduttore con la scorsa edizione, ha introdotto l’evento Diego Minonzio, direttore de La Provincia di Como, mentre sul palco si sono alternati i due speaker

d’eccellenza: Valentina De Santis, CEO Grand Hotel Tremezzo, e Michele Cucchi, alpinista.

Il nuovo consiglio direttivo dei Giovani di Confindustria Como

Paolo Bellocco Presidente (Gds Communication Srl – Società Benefit)

Mauro Baietti Vice Presidente (Sitec Srl)

Agnese Cantaluppi Vice Presidente (Successori Giuseppe Cattaneo Spa)

Andrea Fumagalli Vice Presidente (Fumagalli Industria Alimentari Spa)

Maddalena Fumagalli Vice Presidente (A.Emme.Effe Srl)

Eugenio Brenna (Como Care Srl)

Carlo Briccola (Bric'S Industria Valigeria Fine Spa)

Carlo Curti (Stamperia Di Cassina Rizzardi Spa)

Silvio Morsellino (Agenzia Yes! Spa)

Giorgio Riva (Cel Seta S.A.S Di Savonelli Luigi & C)

Filippo Santambrogio (Viva Srl)

Cristina Zanfrini (Zanfrini Srl)

Viola Verga (Sacco Srl)

Past President

Luigi Passera (Lariohotels Spa)

Invitati

Marta Anzani (Poliform)

Valentina Porro

Chiara Pozzi