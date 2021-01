Il Festival della Cazoeula si fa d’asporto: partecipano 21 coraggiosi ristoratori del territorio.

Il Covid-19 non ferma la nona edizione del tradizionale festival nato in seno alla città di Cantù che omaggia uno dei piatti più tipici della nostra tradizione culinaria. La manifestazione, che quest’anno si svolgerà esclusivamente in modalità d’asporto, come da tradizione prenderà il via il 17 gennaio, giorno di Sant’Antonio e si chiuderà il 17 marzo. Parteciperanno ventuno ristoranti del territorio, meno rispetto agli ultimi anni perché molti non riescono a partecipare con il solo asporto. Si sfideranno per vincere la Cazoeula d’Oro 2021 che verrà assegnata sulla base delle valutazioni che i clienti possono fare online sul sito della manifestazione.