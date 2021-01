Il legno arredo regge all’urto della pandemia: “Pensavamo a un calo del 30% del fatturato invece la media è del 10%”

Gli effetti della pandemia sul settore manifatturiero del legno arredo hanno avuto un forte impatto, tale che l’ennesimo settore chiave del made in Italy è stato travolto dalla tempesta Covid-19. Si parla di diminuzione degli ordini, chiusura delle attività, interruzione delle vendite e calo delle esportazioni. Ma il comparto si conferma in ogni caso il settore trainante dell’economia della provincia lariana. Nonostante l’emergenza sanitaria e le inevitabili conseguenze negative, il settore del mobile comasco tiene la crisi.

Il legno arredo regge all’urto della pandemia

Renzo Andreotti, di Fillea Como, riferendosi in particolare al territorio canturino e marianese, fornisce un puntuale resoconto della situazione attuale. “E’ iniziato il 2021 avendo confermate alcune difficoltà generali – spiega – Per fortuna, però, ad oggi non registriamo situazioni limite e spero che sarà così per tutto l’anno. Detto ciò il settore soffre della condizione ancora presente connessa alla pandemia, soprattutto per il fatto che le parti commerciali delle singole aziende non possono agire in autonomia con un po’ di serenità. Questo condiziona anche proporre i prodotti e acquisire di conseguenza le commesse”.

E aggiunge: “Nonostante le difficoltà il settore sta cercando di reggere. Si paventava una riduzione di fatturato tra il 20 e il 30%. Anche se in alcuni casi non abbiamo ancora a disposizione dati definitivi, nelle aziende in cui abbiamo già effettuato una verifica registriamo un dato che per fortuna scende: anche se c’è comunque il segno negativo, la media è del 10% di crollo del fatturato”.

