Si terrà martedì 13 settembre alle ore 16.30 a Lariofiere ad Erba il terzo appuntamento del ciclo di incontri "Imprese a prova di futuro", promosso da Confindustria Como e Confindustria Lecco e Sondrio con l'obiettivo di fornire alle aziende visione, metodo e opportuni strumenti per integrare la sostenibilità d’impresa nella propria strategia e concretizzarla nell’operatività nel proprio modello di business.

"Imprese a prova di futuro": martedì il terzo incontro a Lariofiere

"Modelli di business innovativi e sostenibili", questo il titolo dell'incontro, nel quale si parlerà di come l’adozione dello status giuridico di Società Benefit rappresenti un dispositivo tra i più innovativi per la transizione verso nuovi modelli di business sostenibili. Nella prima parte dell’evento si illustreranno gli elementi peculiari della Società Benefit e le relative modalità di implementazione; nella seconda parte sarà dato spazio a imprenditori che hanno creduto in questa nuova modalità di fare impresa.

Interverranno con le loro testimonianze aziendali Michela Conterno, CEO di Lati spa - Società Benefit e Paolo Bellocco, CEO di GDS Communication srl - Società Benefit. Relatori saranno il Dott. Pierdavide Montonati e il Dott. Marco Brusati, docenti di Sustainable Business Management presso LIUC - Università Cattaneo, componenti del Comitato tecnico scientifico della "Cabina di regia sostenibilità" di Confindustria Como e partner tecnici di Unindustria Servizi srl.

Per partecipare servirà iscriversi, liberamente e gratuitamente, sul sito di Confindustria.