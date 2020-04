Imprese, nel primo trimestre 2020 sono 376 in meno a Como. Galimberti: “Il più negativo degli ultimi 10 anni”

Nel 1° trimestre del 2020 calano di quasi 600 unità le imprese lariane registrate presso la Camera di Commercio di Como-Lecco. La riduzione è precisamente di 589 unità, di cui -376 a Como e -213 a Lecco.

Camera di Commercio Como Lecco: i dati

Nello stesso periodo del 2019 il calo era stato di 498 unità (-299 a Como e -199 a Lecco). Anche a livello regionale e nazionale il saldo tra iscrizioni e cessazioni di imprese è negativo e in peggioramento rispetto al 2019: in Lombardia il saldo passa da -3.372 a -4.267 unità; in Italia da -21.659 a -30.283.

L’emergenza legata al Covid-19 si riflette in particolare nel dato relativo alle imprese nate nei primi tre mesi di quest’anno: il più basso degli ultimi 10 anni, pari a 1.188 unità (-17,9% rispetto al 1° trimestre 2019, contro il -16% lombardo e il -15,5% italiano). La diminuzione ha riguardato soprattutto la provincia di Como, dove le iscrizioni si riducono di 191 unità, dalle 957 alle 766 (-20%). A Lecco la diminuzione è stata di 68 imprese, da 490 a 422 (-13,9%).

Diminuiscono peraltro anche le chiusure 1 : nel 1° trimestre 2020 nell’intero territorio lariano se ne sono registrate 1.777 contro le 1.945 del 1° trimestre 2019, -168 cessazioni (-8,6%). Di queste, 1.142 sono avvenute a Como (-114 unità, -9,1%) e 635 a Lecco (-54 imprese, -7,8%). Il calo a livello regionale è stato del 9,5%; in Italia si è registrato un -10,7%.

Il tasso di crescita 2 delle imprese lariane nel 1° trimestre 2020 è negativo: -0,8%, contro il -0,4% regionale e il -0,5% nazionale. I dati sono in linea con il calo registrato nello stesso periodo del 2019: area lariana -0,7%; Lombardia e Italia -0,4%. A Como il tasso passa dal -0,6% al -0,8%, mentre resta invariato a Lecco (-0,8%).

Il commento del presidente Galimberti

“Questi dati sono importanti poiché sono temporalmente riferiti alla fase iniziale dell’emergenza sanitaria in atto – ha spiegato il presidente Marco Galimberti – La Camera di Commercio di Como-Lecco assicurerà nei prossimi mesi un monitoraggio costante della situazione, per valutarne passo passo l’evoluzione, sia in termini generali sia con riferimento ai singoli settori che caratterizzano il nostro sistema economico”. Quindi aggiunge: “Quanto ai dati diffusi oggi si registra, come prevedibile, il saldo sulla nati-mortalità più negativo degli ultimi 10 anni (e lo stesso vale a livello regionale e italiano). Questo è riconducibile non tanto alla chiusura di imprese attive, quanto piuttosto al fatto che chi stava per avviare un’impresa ha, nell’incertezza, giustamente preso tempo”. “L’Ente camerale ha già intrapreso misure straordinarie concrete a sostegno delle aziende ed è fortemente impegnato a raccogliere sollecitazioni e proposte dal territorio utili a definire interventi il più possibile rispondenti alle necessità delle imprese lariane per supportarne la ripartenza” ha concluso Galimberti.