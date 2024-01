Imprima a Milano Unica all'insegna della sostenibilità

Imprima parteciperà a Milano Unica, in programma negli spazi di Rho Fiera dal 30 gennaio al 1° febbraio 2024, con spazi espositivi ospitati nel padiglione 12 agli stand F18 F20 F22 F24 G17 G19 G21 G23. Nell’occasione verranno presentati alcuni dei suoi brand più apprezzati come B-Blossom, Guarisco Fabrics e SET; oltre ai nuovi marchi Premier Fabric e K1753.

Un colosso nato tra Como e Varese

Nato nel 2016, oggi il gruppo italiano Imprima è tra i più importanti operatori della stampa tessile in Europa, attivo sia nella creazione e commercializzazione dei prodotti finiti sia nella stampa digitale e rotativa su tessuti naturali e sintetici. Ha siti industriali e strutture in tutto il mondo, ma i principali stabilimenti restano in Italia, tra Varese e Como. Il Gruppo ha da poco approvato il nuovo piano industriale 2024 – 2028, con l’obiettivo di superare gli 86 milioni di euro entro il 2028, pari a una crescita dei ricavi del 23% in cinque anni.

I progetti

Alla fiera, Imprima presenterà le sue basi di tessuto, idee creative e brand di rilievo in vista della nuova stagione primavera-estate. Tra le nuove proposte, il progetto Premier Fabric intende portare sul mercato le sue ricerche per una sempre maggiore qualità dei tessuti uniti, jacquard e tinto filo, mentre K1753 propone un approccio contemporaneo adatto alle case più innovative e di tendenza. Per quanto riguarda i brand storici del Gruppo, il marchio B-Blossom si caratterizza per le elaborate fantasie dei tessuti stampati, ideate dagli uffici stile interni, pronti a entrare a far parte delle collezioni più esclusive. Guarisco Fabrics è il brand a cui si affidano le case di moda in cerca di proposte uniche e sofisticate su tessuti stampati di alta qualità. La collezione SET guarda alla grande tradizione della moda italiana rivista in chiave sostenibile: il 95% dei tessuti deriva da fibre riciclate e da processi a basso impatto ambientale.

Sostenibilità

Tutta la proposta di Imprima è all’insegna della sostenibilità. Il Gruppo è in prima linea nella lotta per ridurre l’impatto ambientale nel settore della stampa tessile e a testimoniarlo ci sono le numerose certificazioni internazionali guadagnate negli anni. Una delle più rilevanti è la ISO 14001, certificazione di processo che analizza l’intero ciclo di produzione e richiede per la conferma un miglioramento costante e ogni anno degli standard ecologici. Miglioramento ottenuto da Imprima, per esempio, tramite un progetto innovativo per lavare i tappeti di stampa usando l’acqua di scarto del processo osmotico, evitando quindi di prelevarne di nuova. Per i prossimi anni si stanno sperimentando nuovi processi per il riuso dei materiali di scarto dai processi di lavorazione.

Il gruppo detiene inoltre diverse certificazioni di prodotto, per una filiera rigorosamente controllata per tutelare la qualità e la tracciabilità del prodotto e il rispetto dei diritti dei lavoratori nei paesi d’origine. Come la OCS e la GOTS, per l’uso di agricoltura biologica nella produzione di fibre naturali, e la GRS, il principale standard internazionale per l’uso sostenibile di materiali nell’industria tessile che contengano almeno il 20% di fibre riciclate. Il marchio FSC identifica invece i prodotti contenenti legno proveniente da foreste gestite in maniera corretta e responsabile, secondo rigorosi standard ambientali, sociali ed economici. L’importante ventaglio di certificazioni ottenute da Imprima garantisce a clienti e partner di affidarsi a prodotti sicuri, sostenibili e tracciati all’origine.

Imprima

Uno dei gruppi di stampa tessile maggiori d’Europa, capace di muoversi con successo sia in ambito “Collection” che “Fast-fashion”, con raffinati tessuti stampati e capi finiti di tendenza. Due siti produttivi in Italia: Bulgarograsso (Como) e Lonate Pozzolo (Varese). Un hub logistico centralizzato di 8.000 metri quadrati a Caronno Pertusella. Più di 300 dipendenti in Italia, diversi siti industriali e strutture commerciali in Francia, Germania, Marocco, Stati Uniti, Brasile e Cina.