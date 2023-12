In allegato al Giornale di Cantù, Erba e Olgiate arriva Valore Impresa, la nostra rivista che racconta le aziende del territorio

Si chiama Valore Impresa, è alla sua seconda edizione e domani, sabato 16 dicembre 2023, uscirà nelle edicole del Comasco. Un regalo, un po' anticipato rispetto a Natale, che troverete insieme al Giornale di Cantù, al Giornale di Erba e al Giornale di Olgiate, e che si pone l'obiettivo di mettere in evidenza il nostro tessuto imprenditoriale. Come? Evedenziandone il suo valore.

"Valore Impresa" in allegato al Giornale di Cantù, Erba e Olgiate

Valore Impresa o, per entrare ancor di più nel significato profondo di questa rivista, il valore di un’impresa. Sono tanti i modi per valutarlo, di certo il più immediato è rappresentato dal fatturato prodotto da un’azienda. E anche questi dati sono presenti perché ciascun imprenditore sa benissimo che, alla fine, i conti devono tornare, che impegno, passione, professionalità sono ingredienti fondamentali per la propria attività, ma che poi è con quel numero che ci si deve confrontare per capire la strada da intraprendere o quella da abbandonare.

Ma oltre ai numeri c’è dell’altro, molto altro. E gli imprenditori lo sanno benissimo. Dietro un numero c’è la storia di una famiglia che magari ha iniziato un’avventura in una bottega di pochissimi metri quadrati e che, cent’anni e tre generazioni dopo come il caso della Castelli Livio, della Molteni Vernici o della Attilio Imperiali, si trova a primeggiare sul mercato nazionale e internazionale, passando dalla provincia comasca all’Estremo Oriente materialmente per il tempo necessario per un volo aereo e idealmente grazie a un viaggio durato decenni.

O anche il senso (e la responsabilità) sociale di fare impresa. Di essere consapevoli che l’utile è fondamentale per poter andare avanti, ma che c’è utile e utile, che la lungimiranza di certe scelte rappresenta la differenza tra chi vive nel presente e chi guarda al futuro. Per se stesso e per tutti coloro che gli stanno intorno. Senza dimenticare la fortuna di avere sul territorio due istituti bancari come la Bcc Cantù e la Bcc Brianza e Laghi che fanno del sostegno alle comunità che le circondano il proprio mantra da decenni, possedendo quella consapevolezza che è nel loro stesso nome il ruolo che devono portare avanti.

E’ per questa ragione che la parte predominante della seconda edizione di Valore Impresa edita dal Gruppo editoriale Netweek è dominata dalle storie, storie di imprese nate orgogliosamente in condizioni dignitose, se non umili, e poi capaci di dimostrare il loro valore. Un segno distintivo, la loro forza, la forza dell’economia comasca, lombarda e italiana.