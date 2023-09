Iperal cerca 100 giovani per i suoi punti vendita: assunzioni anche nel Comasco

Il Gruppo Iperal cerca 100 giovani talenti. La catena della grande distribuzione organizzata valtellinese, in vista dell’apertura dei nuovi punti vendita di Varedo e Vedano, ma anche per rafforzare i negozi già presenti in Brianza, giovedì 14 settembre, dalle 9 alle 17, al Teatro Binario 7 di via Turati 8 a Monza, organizza un Job Day rivolto a tutte le persone che vogliono lavorare in Iperal.

Iperal cerca 100 giovani per i suoi punti vendita

"Il Job Day è un evento che siamo soliti fare in occasione delle nuove aperture – esordisce Alessandra Adobati, responsabile della selezione del Gruppo Iperal, che si occupa nello specifico della selezione del personale – Questa volta sarà un evento più corposo perché tra ottobre e novembre apriremo due nuovi punti vendita in provincia di Monza e Brianza, precisamente a Varedo e Vedano. E inoltre abbiamo la necessità di inserire nuovo personale anche nei negozi già attivi di Barlassina, Besana Brianza, Bovisio Masciago, Carate Brianza, Lentate sul Seveso, Lesmo, Lissone, Seregno, Arosio, Cantù, Mariano Comense, Tavernerio, Saronno, Cassina de Pecchi, Cinisello Balsamo e Milano. Cerchiamo persone con esperienza, persone che vogliono rimettersi in gioco, ma anche giovani talenti alla ricerca della prima opportunità di lavoro e senza alcuna esperienza: a tutti garantiamo un adeguato percorso di formazione – specifico per il ruolo scelto - e possibilità di crescere all’interno della nostra azienda”.

Quali figure cercate in particolare?

“Tra le posizioni junior cerchiamo addetti alla cassa, al box informazioni, al banco salumi e formaggi, macelleria o pescheria, ortofrutta, latticini e surgelati (freschi a libero servizio), al reparto scatolame (grocery e sistemazione merci), alla spesa online e al bar e ristorazione (baristi e cuochi). Tra le figure senior abbiamo bisogno di nuovi responsabili di negozio, capireparto, macellai, salumieri, pescivendoli, baristi, cuochi e esperti di reparto”.

Ma quante persone cercate complessivamente?

“Almeno cento. Tutte le persone interessate possono venire al Teatro Binario 7 di Monza senza appuntamento con il proprio curriculum il 14 settembre. A riceverle saremo almeno una decina di persone della grande famiglia Iperal, tra responsabili HR dell’azienda e direttori di negozio. Visioneremo il curriculum di tutti e a tutti faremo un breve colloquio. Abbiamo voluto coinvolgere anche qualche direttore di negozio per far capire ai giovani talenti ma anche alle persone che hanno già un lavoro ma vogliono

rimettersi in gioco che noi garantiamo, oltre allo stipendio, un adeguato percorso di formazione, sviluppo e crescita. Sì, perché da noi puoi fare carriera. Al Job Day ci sarà anche un direttore di un punto vendita entrato come addetto alle vendite che oggi guida un negozio e un team di oltre 50 dipendenti, ma non è l’unico caso. La nostra è un’azienda giovane, flessibile, che mette al centro la persona, la sua crescita”.

Il Gruppo Iperal è una delle realtà della grande distribuzione organizzata più dinamiche, moderne, innovative, in continua crescita e che oggi conta 52 negozi tra ipermercati e supermercati distribuiti in 8 province lombarde dove lavorano 4.047 persone.