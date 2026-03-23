Job Day, ottima partecipazione: imprese e candidati a confronto

Imprese e candidati al confronto: ottima partecipazione al Job Day di Asso. Importante occasione d’incontro tra cittadini e realtà produttive del territorio.

Occasione d’incontro

Si è svolto nella mattinata di venerdì 20 marzo, presso la Sala Consiliare del Comune di Asso, il Job Day promosso dal Centro per l’Impiego di Erba in collaborazione con il Comune di Asso, confermandosi come un’importante occasione di incontro tra cittadini e realtà produttive del territorio. L’iniziativa, inserita nel calendario delle attività della Provincia di Como dedicate al lavoro, ha offerto ai partecipanti la possibilità di sostenere colloqui conoscitivi direttamente con aziende e agenzie per il lavoro, presentare il proprio curriculum e approfondire le opportunità professionali disponibili. Durante l’evento erano presenti importanti realtà aziendali del territorio, tra cui Eta Spa, Trafilspec, Technè e Buccellati e agenzie per il lavoro con sede a Erba – GiGroup e Manpower. La partecipazione di tutti questi attori locali ha contribuito in modo significativo alla qualità delle opportunità offerte e al buon esito complessivo dell’iniziativa, favorendo un confronto diretto e concreto con i candidati.

123 partecipanti in totale

Sono stati complessivamente 123 i partecipanti che hanno preso parte al Job Day, a conferma del forte interesse del territorio verso iniziative di incontro diretto tra domanda e offerta di lavoro. L’evento si è svolto con accessi organizzati su più fasce orarie, permettendo una gestione efficace dei flussi e favorendo un dialogo diretto e qualificato tra recruiter e candidati.

“Desidero esprimere un sincero ringraziamento alla Provincia di Como e al Centro per l’Impiego di Erba per l’organizzazione di questa iniziativa, che rappresenta un’opportunità concreta per i cittadini del nostro territorio. È fondamentale che le amministrazioni locali collaborino attivamente e si mettano a disposizione della comunità, promuovendo e sostenendo momenti di incontro come questo, capaci di generare valore reale per le persone”, ha dichiarato Mirko Donadini Pina, sindaco di Asso. GUARDA LA GALLERY (3 foto) ← →

“Strumento efficace”

“Il Job Day si conferma uno strumento efficace di politica attiva del lavoro: creare occasioni di contatto diretto tra aziende e candidati significa accorciare le distanze e facilitare percorsi di inserimento lavorativo mirati e di qualità – ha aggiunto, Fabio Chindamo, Dirigente del Settore Lavoro della Provincia di Como – Questo tipo di evento si sta consolidando e replicando in diverse aree della provincia, anche con piccole personalizzazioni legate ai territori, con un’ottima risposta in termini di partecipazione e qualità degli incontri. L’interesse dimostrato da cittadini, aziende e amministrazioni locali conferma il valore di un modello semplice ma efficace, basato sul contatto diretto e sull’ascolto dei fabbisogni del territorio”.

Il Job Day ha rappresentato un momento concreto per favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, valorizzando il tessuto economico locale e creando nuove opportunità di inserimento professionale per i partecipanti. L’iniziativa si conferma così uno strumento efficace per rafforzare la collaborazione tra istituzioni, imprese e cittadini, contribuendo allo sviluppo occupazionale del territorio comasco.