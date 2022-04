Jumbo Group cambia pelle e diventa Oniro

Economia

L'annuncio è stato dato mercoledì mattina durante un conferenza stampa.

Jumbo Group, azienda leader del legno arredo canturino, ha cambiato nome: mercoledì l'annuncio della nascita di Oniro Group.

Una grande novità

Jumbo Group cambia nome, diventando Oniro Group ed entrando nel mondo dei sogni (è chiaro, nel nome, il rimando alla mitologia greca del sogno). Ma rimanendo con i piedi ben piantati per terra. La nota azienda del legno arredo canturino, che ha il suo quartier generale in via Montesolaro, mercoledì mattina ha annunciato il rebranding, con l’obiettivo di valorizzare le qualità creative manageriali, commerciali e produttive che fanno parte della sua storia da oltre 30 anni. A spiegare la strada appena intrapresa è stato Stefano Schiavo, founder e ceo di Sharazad, che ha accompagnato Jumbo Group in questo nuovo cammino: "E’ un momento importante perché è il completamento di un percorso fatto nei mesi passati, che vi vogliamo raccontare. Parliamo di rebranding, ma forse questa definizione è limitante: non vogliamo che si pensi sia un’operazione “cosmetica”, ma un cambiamento profondo per un gruppo che unisce diversi brand (Jumbo, Roberto Cavalli Home Interiors, Gianfranco Ferré Home e JCP Universe), che hanno stili e mercati diversi".

Ora si lavora per il Salone del mobile

Durante la conferenza stampa di presentazione del nuovo gruppo, è stata confermata la presenza al Salone del mobile di giugno 2022 e anche che verranno organizzati due eventi al Fuori Salone. Presente la dirigenza del nuovo gruppo al completo: Moreno Brambilla, Livio Ballabio, Thomas Munafè e Federico Brambilla.