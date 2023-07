Ieri, martedì 11 luglio 2023, il Gruppo Bcc Iccrea ha varato il piano industriale 2023 – 2025, ovvero il piano che prevede l’aggiornamento e l'estensione delle previsioni del precedente Piano 2022-2024, e che è volto a incorporare sia il mutato contesto macroeconomico sia i risultati conseguiti nel 2022.

La Bcc vara il piano industriale: "Nel Comasco 4,8 miliardi di finanziamenti netti alla clientela entro il 2025"

Il Piano conferma l’efficacia del modello di business del Gruppo, orientato a realizzare economie di scala valorizzando autonomia, localismo e prossimità delle Banche aderenti. Sono previsti inoltre, importanti investimenti tecnologici e digitali per rendere il modello sempre più efficiente e moderno, evolvere l’offerta delle società prodotto e rinforzare il supporto alle comunità, per continuare ad essere protagonisti dello sviluppo sostenibile dei territori.

Il piano triennale nazionale contempla anzitutto alcuni obiettivi trasversali: il completamento del percorso di derisking del Gruppo, l’aumento della marginalità netta, il mantenimento di un solido profilo patrimoniale e il continuo impegno sul fronte ESG da parte del Gruppo.

A questo si aggiunge un piano di sviluppo territoriale e di sostegno alle esigenze locali che si focalizzerà nelle 6 aree dove opera il Gruppo BCC Iccrea, avviate nel 2021 per accrescere le sinergie tra le strutture centrali del Gruppo e le Banche di Credito Cooperativo aderenti.

Il Gruppo prevede, attraverso l’azione delle 4 Bcc che hanno operatività nel comasco (Bcc Brianza e Laghi, Cra Cantù, Bcc Carate e Brianza e Bcc di Lezzeno - Como) e che fanno parte dell’area Nord Ovest del Gruppo di realizzare finanziamenti netti alla clientela, entro il 2025, pari a 4,8 miliardi di euro di impieghi (+5% sul 2022).

Il piano stima inoltre, da parte delle 4 Bcc che operano nel comasco, una crescita della raccolta indiretta, che contempla risparmio gestito e amministrato a 4,5 miliardi di euro (+19% sul 2022). Nell’area Nord Ovest (Lombardia – Piemonte – Liguria), all’impegno delle 4 BCC che operano nel comasco, si aggiunge quello delle altre Bcc del Gruppo Bcc Iccrea. Nella regione Lombardia i comuni bancarizzati sono 1.005, il Gruppo è insediato in 392 comuni e in 96 (il 24%) è l’unica presenza bancaria.

Al 31 dicembre 2022, le Bcc del Gruppo Bcc Iccrea hanno realizzato nell’Area nord-ovest impieghi per 22,1 miliardi di euro, di cui 17,4 miliardi in Lombardia (78,7% dell’intera Area), una raccolta diretta di 33,4 miliardi, di cui 26,4 in Lombardia (79% dell’intera Area), e una raccolta indiretta di 19,1 miliardi di euro, di cui 14,4 in Lombardia (75,4% dell’intera Area).