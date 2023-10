La Camera di Commercio è sempre più green: presentate oggi le nuove iniziative sostenibili

Presentate oggi, durante "Now next future - Sostenibilità in azione sul territorio lariano", le novità e le iniziative della Camera di Commercio di Como-Lecco a sostegno della transizione sostenibile.

L’evento si è svolto nell’ambito delle iniziative del Progetto SMART, la piattaforma di promozione della sostenibilità quale leva di sviluppo territoriale transfrontaliero attivata dalla Camera di Commercio di Como-Lecco con la partecipazione della Camera di Commercio del Canton Ticino, di SUPSI e di Scuola Superiore Sant’Anna.

“La Camera di Commercio da tempo stimola e accompagna le imprese lariane in percorsi di sviluppo e crescita, riconoscendo la sostenibilità quale elemento di vantaggio competitivo per il territorio nel suo complesso - commenta Marco Galimberti, presidente della Camera di Commercio di Como-Lecco – Numerose sono state finora le iniziative promosse e diverse altre sono in fase di sviluppo e rilascio, consapevoli del ruolo fondamentale che può e deve svolgere il nostro ente per accompagnare il territorio verso la transizione sostenibile affinché tutte le azioni, anche quelle più piccole, possano tradursi in benefici concreti per il sistema produttivo e per la comunità”.

L’Osservatorio Sostenibilità

Prima novità proposta è il nuovo Osservatorio Sostenibilità, realizzato dalla Camera di Commercio di Como-Lecco con il contributo scientifico dell’Università SUPSI e in collaborazione con le Associazioni di categoria locali nell'ambito delle iniziative finanziate dal programma Interreg Italia-Svizzera, con l’obiettivo di diffondere i dati sul livello di sostenibilità economica, sociale e ambientale nel territorio lariano, ma anche di fornire analisi in grado di supportare scelte strategiche di stakeholder pubblici e privati.

Il territorio viene “osservato” seguendo gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’ONU, ed in particolare quelli più attinenti alla missione dell’ente camerale, ovvero educazione di qualità (obiettivo 4), energia pulita e accessibile (obiettivo 7), lavoro dignitoso e crescita economica (obiettivo 8) e imprese, innovazione e infrastruttura (obiettivo 9) e utilizzando diverse fonti (dati ASviS sul posizionamento delle province di Como e Lecco negli obiettivi dell’Agenda 2030 ONU, i focus delle indagini congiunturali di Unioncamere Lombardia, i questionari di autovalutazione della sostenibilità di progetto SMART, i rapporti di sostenibilità realizzati con/per imprese lariane, il rapporto GreenItaly di Unioncamere/Fondazione Symbola e altre banche dati con valori riferiti

all’area lariana/transfrontaliera).

Il CSR-Report Semplificato

Il CSR-Report Semplificato è lo strumento che le Camere di Commercio di Como-Lecco e del Canton Ticino mettono a disposizione delle imprese che intendono realizzare il rapporto di

sostenibilità. Sono attualmente 43 i report realizzati: 23 sul versante italiano e 20 su quello svizzero (60 in fase di lavorazione). La maggior parte delle imprese che hanno scelto il CSR-Report Semplificato sono piccole e medie (fino a 50 dipendenti), e rappresentano comparti che caratterizzano il tessuto produttivo lariano, industria, servizi, commercio, artigianato e terzo settore.

Nuovi Strumenti RE-Fil

Un’altra novità importante sono i due nuovi strumenti realizzati nell’ambito della progettualità Re-Fil.

Re-Fil Circular e Re-Fil Focus sono stati sviluppati rispettivamente dalle imprese del settore legno/arredo e dagli operatori del turismo, per la gestione di pratiche di ecodesign ed economia circolare nel primo caso, e per l’individuazione delle priorità in tema di turismo sostenibile e per il dialogo tra operatori e turisti nel secondo.

I due nuovi strumenti, sviluppati grazie alla partecipazione di 18 imprese di Como e di Lecco e con la collaborazione della Scuola Superiore Sant’Anna, si aggiungono ad altri tre tool già disponibili

per le filiere dell’alimentare/packaging, della metalmeccanica e del tessile, che hanno coinvolto ulteriori 28 aziende.

La Rete Lariana per la Sostenibilità

Nell’occasione è stato annunciato l’avvio della seconda fase del progetto relativo alla Rete Lariana per la Sostenibilità, percorso di accompagnamento coinvolgimento degli stakeholder del territorio che vuole proporre azioni e interventi condivisi e che ha già registrato nella sua prima fase la partecipazione di 120 imprese, enti, associazioni.

I prossimi appuntamenti

Mercoledì 4 ottobre alle 14 presso il Salone della CSR e dell'innovazione sociale, la Camera di Commercio di Como-Lecco, attraverso la voce Presidente Marco Galimberti, porterà la propria testimonianza come buona prassi all'interno dell'incontro dal titolo: " Verso la transizione ecologica: il ruolo delle Camere di Commercio".

Mercoledì 18 ottobre alle 9.30 presso Lariofiere si svolgerà un nuovo incontro del ciclo “Energia ed energie per il territorio lariano” dal titolo “Transizione energetica: un territorio in trasformazione", dedicato ad approfondire normativa, incentivi, best practice, strumenti a sostegno della transizione energetica e della costituzione di CER. Anche in questo caso si intende

dare continuità a un’iniziativa avviata lo scorso anno.

Martedì 24 ottobre alle 14 presso la sede camerale di Lecco e martedì 21 novembre alle ore 14:00 presso quella di Como verrà inaugurata la seconda fase del progetto “Rete lariana per la sostenibilità” con l’avvio dei lavori di 3 cantieri tematici, uno dedicato alla governance, uno ai progetti di mobilità sostenibile e l’ultimo ai servizi di welfare aziendale.