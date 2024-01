La canturina Omega Pharma acquisita dal gruppo d'investimento di Benetton

Il gruppo di investimento europeo 21 Invest, fondato e guidato da Alessandro Benetton con sede in Italia, Francia e Polonia ha acquisito la canturina Omega Pharma Srl, operatore italiano fra i leader nello sviluppo e commercializzazione di integratori alimentari, dispositivi medici e cosmetici.

Fondata da Emilio Tomaselli nel 1995 a Cantù in provincia di Como e oggi guidata da Gianantonio Tomaselli, Omega Pharma è oggi un punto di riferimento per il mercato nutraceutico in termini di innovazione, qualità e contenuto scientifico dei propri prodotti. La società è specializzata in diverse aree terapeutiche, quali l’angiologia, la gastroenterologia, l’urologia, la ginecologia, l’oftalmologia e la pediatria, caratterizzate da interessanti dinamiche di crescita.

La forza vendita conta oltre 130 informatori scientifici, in tutto il territorio nazionale, ed è un riferimento per i medici specialisti delle diverse aree terapeutiche. Omega Pharma genera un fatturato di oltre 20 milioni di euro con una media di crescita annua pari al 15% negli ultimi 10 anni. Le vendite di Omega Pharma si sviluppano principalmente presso il canale farmacia, soprattutto in Italia ma con trend crescente a livello internazionale.

“Costruire nuovi campioni industriali è la nostra sfida principale - commenta Benetton - in Omega Pharma abbiamo individuato una realtà imprenditoriale di eccellenza, focalizzata su ricerca tecnologica e sviluppo e forte di alti profili professionali. Con loro puntiamo a sviluppare un ambizioso progetto di consolidamento del settore degli integratori alimentari’’. Aggiunge Tomaselli, ceo di Omega Pharma: “La partnership con un gruppo di investimento europeo come 21 Invest ci permetterà di perseguire con ancora maggior convinzione gli obiettivi di sviluppo di fatturato e market share che da sempre guidano la gestione di Omega Pharma, con particolare attenzione nella crescita in mercati internazionali”.

L’elevato know-how tecnico-scientifico sviluppato negli anni ed un consolidato team di R&D, rendono oggi Omega Pharma leader nell’innovazione, con il lancio di nuove formulazioni, anche grazie ad uno stretto controllo della filiera. La ricerca parte infatti dalla selezione delle migliori materie prime e dall’individuazione delle ultime tecnologie di somministrazione dei principi attivi, per andare incontro ai bisogni del paziente, anche grazie alla stretta collaborazione con key opinion leader della comunità medica e scientifica. Tra questi Antonino Santoro, presidente della European Federation of Associations of Health Product Manufacturers, che entrerà a far parte del Consiglio di amministrazione della società.

Il settore nutraceutico è caratterizzato da driver di crescita di lungo periodo, quali l’invecchiamento della popolazione e la presa di coscienza anche da parte delle nuove generazioni dell’importanza della prevenzione per il mantenimento dello stato di salute dell’organismo e del sistema immunitario. Il mercato della nutraceutica italiano è il principale a livello Europeo, con dinamiche di crescita significative, ed una forte propensione all’innovazione, alimentata proprio dalle varie eccellenze attive nel territorio.

Il team italiano di 21 Invest integrerà con le proprie competenze e l’approccio strategico sviluppato in 30 anni di attività, la tradizione imprenditoriale della famiglia fondatrice, per consentire ad Omega Pharma di intraprendere un ambizioso percorso di crescita per diventare leader nel settore. Gianantonio Tomaselli continuerà a guidare il percorso di sviluppo e manterrà una quota del 35% della società.

La strategia futura sarà infatti volta da un lato a rafforzare la crescita organica, tramite il miglioramento della performance in Italia e l’espansione nei mercati internazionali, e dall’altro alla creazione di una piattaforma di consolidamento del mercato, ancora molto frammentato e ricco di opportunità per estendere know-how e creare sinergie.

In foto Gianantonio Tomaselli