Dal 10 al 31 agosto 2020 dalle 11,30 alle 14 si terrà un presidio permanente dei lavoratori dell’Associazione La Nostra Famiglia nello spazio antistante l’ingresso della sede di Bosisio Parini in via Provinciale, 2 a Rogeno. E’ l’ultima di una serie di mobilitazioni ormai quasi da un anno visto che i lavoratori sono in attesa di rinnovo di contratto da anni.

La Nostra Famiglia, domani presidio colorato dei lavoratori a Bosisio Parini

Nell’ambito di tali iniziative, le sigle sindacali hanno organizzato per domani, 13 agosto 2020 dalle 11,30 alle 14 un presidio colorato per dare visibilità agli utenti e alla cittadinanza della loro instancabile azione di rivendicazione dei propri diritti e del rispetto della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori dell’associazione. Durante il presidio verranno distribuiti volantini sulle motivazioni della protesta.