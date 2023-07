Polti Spa, player internazionale del mercato del piccolo elettrodomestico e leader nelle applicazioni del vapore, sia per quanto riguarda lo stiro che per la pulizia in ambito domestico e professionale, si rinnova e nomina Manuela Figini nuovo direttore marketing.

La Polti ha un nuovo direttore marketing: è Manuela Figini

Esperta di marketing internazionale, Manuela Figini ha avuto nella sua carriera diverse esperienze all’estero, è stata CRM & Digital Manager di Henkel Italia srl, oltre che Business Director e membro del CDA di Holding Triboo SPA, una delle più importanti Agenzie creative, E-commerce e Servizi digitali in Europa. Il suo obiettivo è identificare opportunità di crescita, sviluppare piani di marketing efficaci e prendere decisioni strategiche per il successo, a livello internazionale e a lungo termine dell'azienda di Olgiate Comasco.

“Ho accettato con entusiasmo la sfida che Francesca Polti mi ha lanciato. Credo fermamente che il successo di ogni azienda risieda nella capacità di comprendere profondamente i desideri e le esigenze dei propri clienti. Come nuovo direttore marketing, il mio impegno è quello di creare strategie innovative, basate sull'ascolto attento e sulla comprensione del mercato, al fine di offrire esperienze di valore uniche ai nostri clienti. Sono entusiasta di guidare un team di professionisti motivati e di collaborare con loro per raggiungere risultati straordinari. Insieme, creeremo un percorso di crescita e successo che porterà l'azienda a svilupparsi internazionalmente”, ha dichiarato Manuela Figini.

Il suo ingresso in azienda è stato fortemente voluto dalla proprietà dell’azienda comasca, che con questa novità punta a proseguire il percorso di crescita della seconda generazione della famiglia Polti, che oggi, attraverso il team manageriale diretto da Francesca Polti, Presidente e AD, punta ad ampliare ancora di più presidio del proprio mercato di riferimento.