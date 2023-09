C'è il sorpasso per la Uilm lariana in Ome, l'azienda metallurgica erbese. Ora è è la prima organizzazione sindacale, superando alle recenti votazioni la Fiom Cgil.

La Uilm Lario ora è il primo sindacato in Ome

Solo due anni fa la Uilm lariana non aveva ancora propri rappresentanti nell'azienda di Erba, invece oggi è riuscita a trionfare alle votazioni. Sono stati 76 i voti espressi dai lavoratori in favore della Uilm per il seggio Rls, con 64 preferenze ottenute dal candidato Salvatore Muto. Per le elezioni della Rsu la Uilm ottiene 67 voti, 33 preferenze per Salvatore Muto e 30 per Laura Zerbin, entrambi eletti. La Fiom ha ottenuto 33 voti.

Un successo evidente per la Uilm Lario se pensiamo che erano stati 26 i voti ottenuti nel 2022 per la Rsu e 59 per la Rls.