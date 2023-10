La Zetacarton acquisita da Vpk Group: la famiglia Zanfrini continuerà a guidare l'azienda

La Zetacarton, azienda italiana guidata dalla famiglia Zanfrini e leader nella produzione di imballaggi in cartone ondulato tra cui prodotti speciali di nicchia come Fanfold e imballaggi big-box, è stata acquisita, non interamente ma la sua quota di maggioranza, da Vpk Group, il gruppo privato belga VPK produce carta riciclata, imballaggi in cartone ondulato, imballaggi in cartone solido, tubi e angolari.

Il motivo dell'acquisizione: completare l'offerta del gruppo belga

Con la sua offerta di prodotti Fanfold stampato - una tecnologia che consente di produrre imballaggi su misura, eliminando gli spazi vuoti nell’imballaggio e riducendo i costi logistici - Zetacarton completa l'offerta fit2size® del Gruppo VPK. La copertura geografica del gruppo per il prodotto Fanfold è quindi estesa e questo crea la capacità di servire i centri di distribuzione logistica dell'e-commerce in tutta Europa. L'acquisizione di una partecipazione di maggioranza in Zetacarton sottolinea l'ambizione e la fiducia di VPK nel futuro delle soluzioni Fanfold.

Zetacarton ha recentemente investito in una nuova stampante digitale single pass, ampliando ulteriormente la propria offerta di prodotti. La nuova unità di stampa ad alta velocità funziona con inchiostri pigmentati a base d'acqua. Questo strumento di alta gamma consente di incrementare la velocità di esecuzione delle stampe e offre una più alta precisione. Questo macchinario costituisce il fulcro di un polo digitale ad alta produttività.

Continua crescita sostenibile

Nel 2022, Zetacarton ha prodotto 106 milioni di m2 di cartone ondulato nel suo moderno stabilimento, impiegando 110 persone e generando 75 milioni di euro di fatturato.

Come VPK Group, l'azienda vanta solide basi. Con la sua attenzione al cliente, anni di esperienza e flessibilità, è in grado di rispondere rapidamente alle dinamiche del mercato e alle esigenze dei clienti. Serena e Giuseppe Zanfrini continueranno a guidare l'azienda, come hanno fatto con successo negli ultimi anni.

L'acquisizione è in linea con la visione e la strategia a lungo termine del Gruppo VPK: concentrarsi sulla crescita sostenibile ed espandere ulteriormente il proprio modello di business a valore aggiunto integrato verticalmente in tutta Europa.

Il gruppo Zetacarton

Zetacarton è stata fondata nel 1952 da Angelo Zanfrini e Maria Romano, successivamente è cresciuta grazie a Giuseppe e Cesare Zanfrini. È un'azienda privata italiana attiva nel settore del cartone ondulato: produce cartone in fogli, cartone ondulato continuo, scatole per la raccolta differenziata, espositori, cartone americano e fustellato per rifiuti sanitari e imballaggi speciali, con stampa sia flessografica che digitale. Sotto la guida della seconda e terza generazione, il Gruppo Zetacarton è cresciuto nel corso degli anni, impiegando 110 persone, esportando in più di 10 paesi e registrando un fatturato di oltre 75 milioni di euro.

Vpk Group

Il gruppo privato belga VPK produce carta riciclata, imballaggi in cartone ondulato, imballaggi in cartone solido, tubi e angolari. Oltre a VPK Packaging, il portafoglio complessivo del marchio VPK Group comprende Corex per la produzione di tubi e angolari, Smart Packaging Solutions per la produzione di imballaggi in cartone solido e Aquila per la produzione di fogli di cartone ondulato. Con oltre 7.500 dipendenti in 60 sedi in 20 paesi, il gruppo registra un fatturato di 2,1 miliardi di euro.