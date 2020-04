Legno arredo, riparte la produzione alla B&B Italia di Novedrate

Per il settore del legno arredo, il Dpcm del 26 aprile presentato ieri sera dal presidente Giuseppe Conte, porta buone notizie. Così B&B Italia annuncia la riapertura dello stabilimento di Novedrate.

Riparte la produzione alla B&B Italia di Novedrate

Dopo la ripresa operativa delle spedizioni, che ha fatto ripartire le forniture ed evadere gli ordini, dal 28 aprile anche la produzione sarà nuovamente attiva tornando ad affiancare le attività commerciali, di comunicazione e marketing che non si sono mai interrotte potendo essere gestite da remoto.

“L’azienda ha naturalmente messo in atto tutti i protocolli di sicurezza e salute: – fanno sapere in una nota stampa dalla B&B Italia – procedure di sanificazione degli ambienti, fornitura di disinfettanti su ogni postazione e distanziamento assicureranno ai nostri dipendenti un rientro sereno e sicuro, a partire dalle prime procedure in ingresso dove, dopo il rilevamento della temperatura tramite termo-scanner, verranno forniti quotidianamente mascherine e guanti”.

“La certezza è che la qualità del made in Italy, la capacità di innovare, di fondere industria e manualità, di trovare la bellezza nella forma, unita allo straordinario impegno degli uomini e delle donne che sono la vera forza delle aziende e dei marchi, sapranno far fronte a questa grande crisi globale” commentano dall’azienda.