L'impresa di pulizie: "Carenza di personale? Le persone non vogliono impegnarsi"

"C’è una carenza di personale impressionante - esordisce così Alessandro Galbiati, il titolare dell’impresa di pulizia Alta Brianza di Merone – Ho un’impresa di pulizia e disinfestazioni e per lavoro frequento tantissimi posti, ditte, ma anche bar e ristoranti e noto che è un problema ormai diffuso".

L'impresa di pulizie: "La gente dopo il Covid è cambiata"

La questione della mancanza di personale l’ha vissuta e la sta tuttora vivendo in prima persona. "Non c’è nessuno che viene a lavorare e la situazione sta andando avanti da qualche anno, soprattutto da dopo la pandemia di Covid – si lamenta Galbiati – Prima si pensava potesse essere colpa del reddito di cittadinanza, ci poteva stare come motivazione, ma ora mi sono reso conto che non è così. Sono dell’idea che la gente sia cambiata, le persone non vogliono più impegnarsi e, in un secondo momento, non vogliono poi prendersi nemmeno più delle responsabilità".

I dettagli sul Giornale di Erba da sabato 17 febbraio 2024 in edicola

