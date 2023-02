Manpower Academy, il progetto di upskilling della nota agenzia del lavoro per trasmettere competenze specifiche di settore sui profili più difficili da trovare per i distretti produttivi italiani presenti in molte regioni, lancia in partnership con Enfapi Como, ente accreditato per i servizi formativi ed i servizi al lavoro da Regione Lombardia, il corso di formazione e qualificazione rivolto a personale disoccupato relativo alle “Tecniche di conduzione di macchine utensili tradizionali e CNC”.

Manpower Academy ed Enfapi lanciano un corso per formare operai metalmeccanici

Il percorso, che nasce dall’esigenza di sviluppare la professionalità dell’operaio metalmeccanico CNC, approfondirà i contenuti di ordine teorico e metodologico per la formazione di specialisti in grado di utilizzare macchine tradizionali di officina e macchine a controllo numerico CNC. Gli insegnamenti principali riguarderanno: disegno tecnico, tecnologia meccanica, principi di metallurgia, principi di metrologia e controllo qualità, elementi di programmazione CNC, esercitazioni pratiche su macchine utensili.

Il programma formativo è rivolto a 12 giovani o adulti disoccupati, preferibilmente in possesso di diploma tecnico-scientifico e si terrà dal 7 febbraio, per 80 ore complessive (lezioni dal lunedì al venerdì), presso la sede Enfapi di Erba. I limitati posti a disposizione verranno assegnati a seguito di selezione tecnica, motivazionale, attitudinale. La partecipazione al corso è propedeutica all’inserimento delle persone formate nelle migliori aziende metalmeccaniche del territorio di Como e Lecco attraverso contratti di somministrazione.

“La partnership tra Manpower Academy e Enfapi Como si pone l’obiettivo di diventare un punto di riferimento per le aziende e i lavoratori del territorio comasco e lecchese, al fine di colmare quel divario tra domanda e offerta di lavoro che riguarda in particolare le figure tecniche e specializzate - ha dichiarato Giuliano Vazzoler, regional manager Manpower per la Lombardia Occidentale - Grazie a questa collaborazione, sarà possibile definire corsi di formazione con un duplice obiettivo: da una parte, fornire alle persone in cerca di lavoro le competenze necessarie per ottenere un profilo professionale altamente qualificato e ricercato, dall’altra, offrire alle imprese del territorio la possibilità di introdurre nuovi talenti e le professionalità necessarie per promuovere ulteriormente la propria competitività”.

La partnership tra Manpower Academy ed Enfapi Como, associazione che progetta ed eroga attività formative in ambito tecnico e servizi al lavoro per disoccupati ed aziende, nasce infatti per offrire corsi realmente innovativi e professionalizzanti ai candidati e rispondere in modo pragmatico a questa crescente richiesta di competenze altamente qualificate per il territorio di Como e Lecco, storicamente legato alla presenza di realtà produttive e manifatturiere.

Le due realtà mirano quindi a dare vita a una collaborazione continuativa, che possa erogare nuovi progetti formativi futuri a seconda delle richieste provenienti dal territorio. Grazie ad una peculiare conoscenza del territorio e alla sinergia con diverse aziende, Manpower Academy attiva corsi di formazione con l’obiettivo di creare un circolo virtuoso di know-how, competenze ed esperienze per rispondere ai bisogni da un lato delle aziende presenti nei distretti e dall’altro di coloro in cerca di occupazione. Nel solo 2022, Manpower Academy ha erogato oltre 100 corsi di formazione, per un totale di 1000 persone formate su tutto il territorio nazionale.