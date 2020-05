Mantero pronta alla Fase 2: “Ora guardiamo avanti”

Aveva deciso di chiudere il 20 marzo la sua fabbrica e i suoi uffici, a tutela di tutti i suoi dipendenti. Ora l’azienda Mantero è pronta a tuffarsi, con tutte le precuzioni del caso, nella Fase 2.

Mantero pronta alla Fase 2

“E’ arrivato il 4 maggio e siamo pronti a dare avvio alla Fase 2, dopo le lunghe settimane di lockdown. Abbiamo elaborato il nostro protocollo di sicurezza con regole precise e rigorose. Questo grande sforzo ci permetterà di ricominciare sentendoci tutti sicuri e protetti”, spiega Franco Mantero, il ceo.

L’azienda non si era mai fermata del tutto: “Molti di noi hanno continuato a seguire i progetti e gli sviluppi delle nuove collezioni grazie allo smart working che si è dimostrato strumento molto efficace e soprattutto è stato accolto con entusiasmo da dipendenti e collaboratori. Un mese e mezzo di chiusura, per un’azienda manifatturiera del comparto moda è un tempo lunghissimo, abituati come siamo a lavorare con ritmi serrati e scadenze frenetiche. Oggi proviamo preoccupazione ma non sentiamo paura”. Mantero ha le spalle larghe, è una grande famiglia solida, con radici profonde e con la capacità di reagire oltre che di agire.

“Ora guardiamo avanti”

“Siamo pronti a ripartire e la tragedia che ha colpito il mondo e le difficoltà che tutti abbiamo affrontato a livello individuale e collettivo hanno condizionato il nostro modo di pensare, il nostro modo di agire, il nostro modo di lavorare. E’ un’occasione straordinaria per rivedere regole che sembravano dati di fatto, per diventare ancora più flessibili, per ragionare in un modo più moderno, attualizzato, e rapido in quanto intelligente non semplicemente veloce. Adesso si tratta di guardare avanti, sapendo di aver passato l’ora più buia e che, insieme, potremo raggiungere nuovi traguardi utilizzando una rinnovata energia, la nostra creatività, le nostre competenze, la nostra flessibilità, lavorando con ancora maggiore determinazione per perseguire l’eccellenza”.