Maspero Elevatori, azienda di Appiano Gentile, leader internazionale nella progettazione, realizzazione e manutenzione di impianti elevatori speciali, su misura e di grande pregio – è stata scelta per la realizzazione e l’ammodernamento di tutti gli impianti elevatori degli edifici del Palazzo delle Nazioni di Ginevra. Si tratta di una commessa importante, del valore complessivo di oltre 2,8 milioni di euro.

Maspero Elevatori lavorerà nella sede Onu a Ginevra

L’azienda è stata chiamata ad eseguire i lavori dal contractor incaricato della ristrutturazione della sede europea delle Nazioni Unite, la joint venture composta da Webuild-CMB-Italiana Costruzioni. I lavori di ristrutturazione assegnati alla cordata di imprese italiane prevedono il completo rinnovamento degli edifici storici, con particolare attenzione alla tutela del patrimonio storico del Palais des Nations e a tutti gli aspetti relativi alla sicurezza del lavoro e all’accessibilità.

“Siamo molto contenti di essere stati coinvolti in questa prestigiosa e articolata ristrutturazione in quanto riconosce la nostra competenza nella realizzazione di impianti innovativi, dal design accurato e tecnologicamente all’avanguardia, altamente affidabili ma anche attenti alla sostenibilità e alla tutela del patrimonio storico – commenta Andrea Maspero, amministratore Delegato di Maspero Elevatori. – Abbiamo già collaborato con CMB in altri progetti internazionali e abbiamo accettato con entusiasmo questa nuova opportunità. La sfida più impegnativa sarà quella di mantenere la funzionalità degli uffici durante tutte le fasi della ristrutturazione che sapremo sicuramente affrontare grazie a un grande lavoro di squadra con tutti i player coinvolti”.

Dopo il Palazzo di Vetro di New York, il Palazzo delle Nazioni di Ginevra è il più importante centro operativo internazionale delle Nazioni Unite. Costruito tra il 1929 e il 1936, il Palais des Nations è uno dei centri diplomatici più attivi al mondo, con 34 sale conferenze che ogni anno ospitano circa 12.000 incontri con oltre 75.000 delegati e 100.000 visitatori. Con una superficie di circa 100.000 mq, gli uffici si trovano all’interno dei 46 ettari dell’Ariana Park e si affacciano sulla sponda svizzera del Lago di Ginevra. L’inizio dei lavori che saranno effettuati da Maspero Elevatori è previsto per il prossimo mese di ottobre; i primi interventi riguardano 25 impianti da ammodernare con la sostituzione di porte e argani oltre all’installazione di quadri elettrici di nuova generazione, in un’ottica di massima sicurezza ed efficientamento energetico. L’ammodernamento dei primi ascensori, sarà completato entro il primo trimestre del 2022. Il team di ingegneri e tecnici di Maspero Elevatori sarà impegnato inoltre nella progettazione di 11 nuovi elevatori verticali, la cui realizzazione sarà avviata il prossimo anno e, come da contratto e in linea con l’avanzamento dei lavori di riqualificazione dell’intero complesso, verranno installati entro la fine del 2023.

La peculiarità dell’intero intervento di Maspero Elevatori per la sede dell’Onu di Ginevra è il servizio di monitoring che sarà applicato su tutti gli ascensori, non solo su quelli nuovi realizzati interamente dall’azienda di Appiano Gentile, ma anche sugli elevatori oggetto di ammodernamento.