Nasce il corso per i professionisti del Distretto tessile

A ottobre partirà, presso il Centro Enfapi di Lurate Caccivio, la prima edizione del corso ITS “Textile Product Manager and Designer”, promosso da Confindustria Como, Enfapi Como e ITS Academy Machina Lonati.

Il corso ha l'obiettivo di formare dei professionisti altamente specializzati nel campo della progettazione e produzione tessile, fornendo ai partecipanti le competenze, le conoscenze e le tecniche necessarie in questo settore. Questo percorso mette al centro lo studio e lo sviluppo di conoscenze legate alle tendenze e alle esigenze di mercato per creare una collezione di tessuti innovativi e sostenibili e per seguirne la produzione in azienda. Al termine del biennio lo studente sarà in grado di identificare materiali, processi e costi per progettare e realizzare tessuti unici che valorizzino la cultura della tradizione tessile comasca.

Il percorso, destinato a coloro che hanno conseguito il diploma di maturità, ha una durata di due anni e prevede 2000 ore di formazione, con l’alternarsi di momenti teorici, attività di laboratorio, visite aziendali e project work con le imprese di settore. Grazie a 800 ore di stage, i partecipanti potranno consolidare on the job le conoscenze apprese durante il biennio.

Esprimono grande entusiasmo per il progetto Tiziana Tettamanzi e Andrea Taborelli, imprenditori e referenti per l’Education del Gruppo Filiera Tessile di Confindustria Como.

“Questo corso nasce da una forte necessità del distretto, quella di formare figure con competenze trasversali, fornendo loro una preparazione a 360 gradi sul prodotto tessile, dalle caratteristiche del filo alla vendita finale – dichiara Tiziana Tettamanzi - Il programma di studi racchiude tante materie diverse, dalla green chemistry al project management, proprio perché il distretto ha fame di figure professionali che siano in grado di realizzare un prodotto dall'inizio alla fine, che abbiano quindi competenze tecniche ma anche commerciali. Il percorso fornisce una formazione ampia su tutto ciò che concerne il prodotto tessile. Durante il biennio, i partecipanti potranno capire le proprie attitudini e poi, entrando nelle aziende, scegliere in che area specializzarsi. Ci tengo a sottolineare che, delle 2000 ore previste, 800 si svolgeranno nelle imprese, offrendo quindi ai corsisti molte possibilità di fare pratica e specializzarsi, attraverso una formula di affiancamento pratico/teorico che è a mio parere vincente”.

“Questo corso nasce per le aziende, dalle aziende. – prosegue Andrea Taborelli - È stato infatti preceduto da un modulo inviato a tutte le realtà tessili di Confindustria Como in cui si è chiesto di specificare le esigenze, in termini di competenza da acquisire, per formare ‘Textile Product Manager and Designer’ da inserire, in futuro, nel proprio organico. Si è così riusciti a creare un corso cucito su misura per il nostro distretto”.

“Enfapi Como da qualche anno ha messo al centro della sua progettazione le competenze tessili. – spiega Stefano Mariani, Direttore di Enfapi Como – Il corso si pone al livello più alto della filiera professionalizzante e con l'ambizione di diventare un riferimento per giovani provenienti da tutta Italia che vogliano imparare a progettare prodotti tessili di altissima qualità, in rispondenza alle richieste stilistiche del mercato. La presenza di un ITS sul territorio è fondamentale nella logica di un’offerta formativa che guardi al futuro di giovani e aziende e in linea con le possibili evoluzioni del sistema scolastico. Caratteristiche del corso saranno: la presenza di docenti di estrazione aziendale; la conoscenza approfondita dei materiali, della filiera, dei processi di lavorazione della grande esperienza comasca. Importante sarà anche lo sviluppo di competenze relazionali e organizzative per rapportarsi efficacemente con gli interlocutori della figura”.

Il corso ITS Textile Product Manager and Designer è progettato e realizzato grazie alla sinergia tra il mondo della formazione e il mondo aziendale. I corsi ITS garantiscono infatti una formazione tecnico-professionale altamente qualificata e specializzata, in linea con l’evoluzione del mondo del lavoro, per rispondere in modo concreto alle richieste delle imprese.