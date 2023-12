Natale regala ottimismo al settore moda: si punta sui consumi di dicembre

La stima dei consumi di Natale dell’Ufficio Studi di Confcommercio è all'insegna di un rinnovato ottimismo. Il settore moda, abbigliamento, calzature, pelletteria, accessori, tessile casa ed articoli sportivi, si conferma ai primi posti della speciale classifica dei regali più desiderati.

I dati delle vendite di novembre

Le vendite di novembre hanno evidenziato luci e ombre (-5,6% rispetto allo stesso mese del 2022), con il 52% dei negozi di moda che ha registrato un andamento positivo (30%) o stabile (22%) e il 48% un trend negativo. A farne le spese sono soprattutto i negozi di prossimità che fanno fatica ad uscire da una crisi dei consumi che si sta concentrando sull’abbigliamento, aggravata dagli effetti dell’inflazione sulle spese obbligate.

I dati di Unioncamere e InfoCamere evidenziano un calo di oltre 9mila negozi tra il 2019 e il 2023, con particolare impatto sulle ditte individuali e le aziende meno strutturate. Questo determinerà un necessario cambiamento nei rapporti con i fornitori in termini innovativi e collaborativi, evitando una sterile concorrenza tra produzione e distribuzione e rivedendo i pagamenti e il contenimento dei prezzi.

La proposta di Regolamento UE

Preoccupa, poi, la proposta di Regolamento UE sull’obbligo dei pagamenti a 30 giorni nei rapporti tra aziende fornitrici e operatori commerciali. Una proposta che Confcommercio, insieme a Federazione Moda Italia, sta contrastando per prevenire conseguenze davvero gravi soprattutto per la filiera della moda. Anche per questo gli acquisti delle nuove collezioni saranno improntati su cautela e prudenza.

Le parole del Giulio Felloni

Per il presidente di Federazione Moda Italia Confcommercio Giulio Felloni: