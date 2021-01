Nel 2020 ci sono stati 22.171 comaschi in cassa integrazione

Il 12° rapporto UIL del Lario sulla cassa integrazione nelle Province di Como e Lecco, anno 2020, rileva una diminuzione della richiesta di ore di cassa integrazione da parte delle imprese nel mese di dicembre rispetto al mese precedente a seguito della parziale riapertura delle attività produttive. Il confronto atra il 2019 e il 2020 rileva invece l’orribile situazione economica che hanno vissuto i nostri territori. A Lecco infatti nel 2020 le ore di cassa sono state 26.547.584 mentre nel 2019 erano state 2.003.587 con un incremento del 1.225,0%. A Como nel 2020 45.229.588 ore di cassa e nel 2019 3.883.62 ovvero + 1.064,6%. Nel 2020 i lavoratori che sono stati in cassa integrazione mediamente, anche se i dati sono carenti dei lavoratori in FIS e fondo bilaterale per l’artigianato sono stati 13.014 a Lecco e 22.171 a Como.

Cassa integrazione, aprile il mese più nero

Aprile è stato il mese più nero a seguito della chiusura totale delle attività produttive: in quel mese a Lecco sono state chieste 8.517.493 ore di cassa integrazione e 11.860.805 a Como.

Cassa Integrazione Totale: dicembre 2020 rispetto al mese di novembre 2020

Como -63,6%;

Lecco -22,9%;

Lombardia -21,2%;

Italia -26,3%.

Mentre, il dato di confronto dicembre 2020 con dicembre 2019:

Como +453,0%;

Lecco +2906,2%;

Lombardia +1531,3%;

Italia +1061,8%.

I settori

Tutti i settori hanno subito le conseguenze dell’emergenza sanitaria Covid-19 nell’anno 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019:

Industria: Como +790,1%; Lecco +990,9%.

Edilizia: Como +884,7%; Lecco +1.659,5%.

Artigianato: Como +10.995.900,0%; Lecco +2.563.900,0%.

Commercio: Como +6.003,7%; Lecco +5.699.476,3%.

Forte la sofferenza dei due settori produttivi principali del Territorio:

Tessile:

Como, confronto cassa integrazione totale Tessile anno 2020 -2019, +559,3%

Lecco, confronto cassa integrazione totale Tessile anno 2020 -2019, +1.264,4

Metalmeccanico

Como, confronto cassa integrazione totale settore meccanica-metallurgia anno 2020-2019, +749,3%

Lecco, confronto cassa integrazione totale settore meccanica-metallurgia anno 2020-2019, +859,9%

Terremoto economico

L’anno appena concluso è stato un terremoto economico da proporzioni apocalittiche i cui effetti si faranno sentire per molti anni – sottolinea Salvatore Monteduro, Segretario Generale CST UIL del Lario – Purtroppo, anche il nuovo anno non è iniziato bene per la chiusura di molte attività produttive del settore del commercio e servizi alla persona a seguito dell’assegnazione in zona rossa della Lombardia. È essenziale uscire velocemente dall’emergenza sanitaria per una ripresa strutturale, in attesa di ciò diventano fondamentali i sussidi per la cassa integrazione, il divieto ai licenziamenti e i contributi e liquidità alle imprese per evitare che si perdano posti di lavoro. Un ulteriore contributo alla ripresa potrà arrivare dai progetti legati alle risorse della Next Generation EU”.